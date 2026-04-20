Shamir Elkins, de 31 años y exmilitar, acabó con la vida de siete de sus ocho hijos

El hombre que ha matado a ocho niños en Louisiana, siete de ellos hijos suyos, llamó a sus padres dos semanas antes revelando “pensamientos oscuros”

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El tiroteo de Luisiana, en Estados Unidos, es el más mortífero de los últimos dos años. Hasta ocho menores fueron asesinados, según los investigadores, como si fuera una ejecución. El autor de la masacre es Shamir Elkins, de 31 años y exmilitar, padre de siete de los ocho fallecidos. Informa en el vídeo Sonia Losada.

Son Jayla, Kayla, Sariah, Shayla, Layla, Markidon y Braylon. Orgulloso hace 15 días, subía una foto a su red social en la que se mostraba feliz por haber podido ir con ellos a la iglesia el Domingo de Resurrección.

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Solo dos semanas más tarde los ha matado con un rifle junto a un primo que estaba en su casa. Antes disparó a su madre, que se encuentra grave. Los niños de uno a 13 años intentaron huir por la puerta trasera. Solo el mayor consiguió escapar, aunque al saltar desde el tejado se rompió varios huesos. Era difícil enfrentarse a la escena del crimen, incluso para agentes de policía experimentados.

Antes, en otro domicilio, disparó a su actual pareja, de la que se estaba separando tras dos años de matrimonio. Después de la matanza, huyó del domicilio y robó un coche hasta la iglesia, donde la policía le abatió a tiros.

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Elkins estaba pasando una época oscura en su vida. Retuiteó una oración en la que pedía ayuda a Dios para rechazar la ira y el pánico. Tenía dos condenas por uso ilegal de armas y por conducir ebrio hace años, pero no constan antecedentes de violencia doméstica. La comunidad de Sherev-port reza y se pregunta si pudo hacer algo para proteger a los ocho niños asesinados.