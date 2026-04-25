Europa Press 25 ABR 2026 - 20:26h.

Hezbolá ha confirmado estos ataques, principalmente contra las tropas israelíes en suelo libanés con el argumento de que habían incumplido el alto el fuego.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado a las Fuerzas Armadas israelíes atacar al partido-milicia chií libanés Hezbolá "vigorosamente" a pesar del alto el fuego en vigor.

"El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- atacar vigorosamente objetivos de Hezbolá en Líbano", ha publicado la oficina del primer ministro israelí en un escueto comunicado.

Israel informa de varios cohetes y drones lanzados por Hezbolá contra el norte del país

Este sábado las autoridades israelíes han informado de varios cohetes y drones lanzados supuestamente por Hezbolá contra el territorio del norte de Israel y las fuerzas militares israelíes desplegadas en el sur de Líbano.

Hezbolá ha confirmado estos ataques, principalmente contra las tropas israelíes en suelo libanés con el argumento de que habían incumplido el alto el fuego.

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Líbano e Israel acordaron este jueves extender el frágil alto el fuego por tres semanas más, tras un segundo encuentro auspiciado por Estados Unidos. Este mismo sábado han muerto al menos cuatro personas en ataques israelíes en Líbano.