Seis personas han sido detenidas por su relación con la organización de la actividad

La muerte se produjo porque no se ató la cuerda a la joven antes del salto

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Seis personas han sido detenidas por su relación con la organización de la actividad en la que fallecía este sábado una mujer de 21 años cuando hacía un salto de puenting y fue arrojada accidentalmente sin la cuerda de seguridad necesaria.

Los hechos ocurrieron en el Puente del Esqueleto del municipio de Limeira, en el estado brasileño de Sao Paulo, según han informado las autoridades locales.

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No se ató la cuerda a la joven antes del salto

La Policía Militar ha informado también de la muerte de la mujer durante una actividad de 'bungee jump' organizada por una empresa privada porque no se ató la cuerda a la joven antes del salto.

Los servicios médicos movilizados solo pudieron constatar la parada cardiorrespiratoriaa y el fallecimiento en el lugar antes del traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal. El momento del incidente ha sido grabado y difundido.

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El Ayuntamiento de Limeira presentará una denuncia contra el Gobierno federal

El Ayuntamiento de Limeira ha anunciado que presentará una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por omisión. Limeira ha destacado que desde principios de 2025 había realizado gestiones administrativas ante las autoridades federales debido a las medidas de seguridad en el puente, sin éxito. La "tragedia" de este sábado "hacen insostenible la continuidad de esa omisión".

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El municipio recuerda que la responsabilidad de la fiscalización, manutención y control de acceso al puente "recae exclusivamente" en el Gobierno federal.

"Es necesario depurar la responsabilidad por la ausencia de control de acceso a una zona federal que desde hace años presenta riesgos conocidos y sigue sin tener las medidas de protección necesarias", ha apuntado el alcalde de Limeira, Murilo Félix.