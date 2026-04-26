Oz Pearlman, el mentalista que estaba al lado de Trump durante el tiroteo: "Nos miramos y pensamos '¿Vamos a morir?'"
El ilusionista tenía previsto actuar en la sala pero los disparos le pillaron justo al lado del presidente
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El mentalista Oz Pearlman era uno de los invitados a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. En el momento del ataque se encontraba sentado en el estrado en la mesa de las autoridades junto a Donald Trump, la primera dama y J.D. Vance.
El ilusionista tenía previsto actuar en la sala pero los disparos le pillaron justo al lado del presidente, entre él y la primera dama, según ha explicado a la 'CNN'. "Pensé que tal vez se trataba de una emergencia médica", dice Pearlman sobre los primeros instantes.
"Pensé que estaba a punto de haber una bomba", afirma Pearlman
Oz Pearlman asegura que vio a la gente abalanzarse sobre las mesas y caer al suelo. Él confiesa que durante los últimos segundos antes de hacer lo mismo que los demás, se esperaba lo peor: "Pensé que estaba a punto de haber una bomba". El mentalista recuerda que los agentes del servicio secreto se abalanzaron sobre el presidente y lo derribaron justo delante de él.
Pearlman describe que el equipo de seguridad le hizo un placaje y reconoce que no está seguro de si Trump había resultado herido en la detención: "Eso le dolería a cualquiera, no me importa la edad que tenga".
Pearlman detalla que durante esos instantes, ambos se miraron dos segundos mientras estaban en el suelo y que su primer pensamiento fue: "Oh no, ¿vamos a morir?". Conforme iban pasando los minutos, el ilusionista sostiene que comenzó a arrastrarse para salir de la zona de peligro preocupado por si un tirador activo siguiese cerca de donde él estaba. Por suerte, salió ileso del ataque.