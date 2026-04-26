El atacante, Cole Allen, disparó entre cinco y ocho balas tras conseguir burlar el control de seguridad

El mensaje de Cole Allen, el autor del tiroteo, antes del ataque: señala a Donald Trump por "pedófilo, violador y traidor"

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El atentado contra el presidente estadounidense, Donald Trump, ha generado varios debates. Y uno de ellos gira en torno a la evacuación del vicepresidente J.D. Vance. Las imágenes del tiroteo muestran cómo el Servicio Secreto lo sacan del recinto antes que al propio mandatario.

Uno de los muchos vídeos que circulan por las redes sociales muestran cómo después de los disparos, el vicepresidente huye rápidamente del lugar y es trasladado fuera de la sala por su equipo de seguridad. Mientras, Trump sigue todavía en la mesa sentad. Poco después, su equipo lo saca de allí y comienzan a realizar un círculo de protección a su alrededor.

El atacante disparó entre cinco y ocho balas

El atacante, Cole Allen, disparó entre cinco y ocho balas tras conseguir burlar el control de seguridad y entrar en la sala. Según ha detallado el jefe de la Policía Metropolitana de Washington DC, Jeff Carroll, el hombre estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

El agresor no resultó herido pero fue trasladado a un hospital. Ha sido acusado de dos delitos graves, relacionados con la tenencia de armas de fuego y agresión, según ha detallado la fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro. Así, ha destacado que el individuo "tenía intención de causar el mayor daño posible".