Donald Trump ha indicado que la hermana o su hermano del autor del tiroteo se habían quejado por su ideas

Testigos del tiroteo en la Cena de Corresponsales ponen en duda la seguridad del recinto: "Las medidas no eran estrictas"

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que el individuo detenido tras intentar atacar la Cena de Corresponsales celebrada el sábado en Washington "odia a los cristianos". "El tipo está mal. Por lo que se lee en el mensaje que dejó, odia a los cristianos. Eso está claro", ha afirmado Trump en una entrevista con Fox News.

Trump ha indicado que "su hermana o su hermano" se habían quejado por su ideas y que "incluso habían denunciado ante las autoridades". "Era un tipo con muchos problemas", ha recalcado.

"El Servicio Secreto creo que estuvo magnífico", señala Trump

Donald Trump ha aprovechado de nuevo para defender la necesidad de construir el Salón de Baile de la Casa Blanca por motivos de seguridad. En el hotel, el ataque "es difícil porque había 1.000 habitaciones".

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El inquilino de la Casa Blanca ha confirmado que el sospechoso había avisado a la Policía de New London y que tenía una habitación en el hotel. "He oído lo de New London y ojalá nos hubieran dicho algo, pero ha sido así. Anoche había un gran grupo de gente. Fuertes. Y el Servicio Secreto creo que estuvo magnífico. Lo pararon en seco", ha explicado.

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Además, ha expresado su deseo de celebrar de nuevo la Cena de Corresponsales. "Espero que pueda ser dentro de poco porque no podemos permitir que estos criminales y esta gente tan mala cambien el curso de los acontecimientos de nuestro país", ha argumentado.

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Trump cree que "la guerra de Irán terminará muy pronto"

En cualquier caso, Trump cree que "la guerra de Irán terminará muy pronto". "Y vamos a ser los máximos vencedores", ha subrayado. En la entrevista también se ha referido a otras cuestiones como la negociación con Irán. "Tenemos la gran ventaja de que hemos acabado con su armada por completo. Hemos terminado con sus fuerzas aéreas. Están muy mal. Y, por supuesto, hemos impuesto el bloqueo y está funcionando increíblemente bien", ha explicado. Sin embargo, ha opinado que los dirigentes iraníes "son muy raros". "A veces no tienes ni idea de con quién estás tratando", ha apuntado.

Sobre la OTAN, ha afirmado que está "muy, muy decepcionado" porque los países miembros no colaboraron en el ataque contra Irán. "Gastamos billones de dólares en la OTAN para proteger a Europa de Rusia. Siempre hemos estado ahí. No pueden hacerlo sin nosotros", ha reprochado. "Cuando necesitamos algo de ayuda, no estaban ahí. Así que tendremos que recordarlo", ha advertido.