Ronald Reagan sufrió otro intento de atentado en el hotel Washington Hilton

Las imágenes que muestran cómo el vicepresidente J.D. Vance es evacuado más rápido que Donald Trump tras el tiroteo

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WashingtonEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete han tenido que ser evacuados de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense, que se ha saldado con el sospechoso detenido y con un agente herido, aunque su vida de momento no corre peligro.

La reunión se estaba celebrando en el salón de eventos del hotel Washington Hilton. Poco después del comienzo del evento, a las 20.00 de la noche, hora local (sobre las 02.00 de la madrugada en la España peninsular y Baleares), el atacante identificado como Cole Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel; el mismo donde el entonces presidente Ronald Reagan salvó la vida de milagro en 1981 tras recibir varios disparos de John Hinckley Jr.

El ataque a Ronald Reagan en el mismo hotel

El ataque a Ronald Reagan ocurrió el 30 de marzo de 1981 cuando John Hinckley Jr.bintentó asesinar al entonces presidente de EEUU a la salida del hotel Hilton de Washington e hirió a otras tres personas, entre ellas James Brady, entonces portavoz de la Casa Blanca.

Ronald Reagan no fue alcanzado directamente por los disparos, pero uno de ellos rebotó en la limusina presidencial blindada y le rozó el pecho. La bala pasó muy cerca del corazón.

El agresor dijo durante su proceso de dos meses que con su ataque quería impresionar a la actriz Jodie Foster, a la que había visto en el filme ‘Taxi driver’.

El ataque a Donald Trump

45 años después, el mismo hotel ha sufrido un ataque de parecidas características. En las imágenes que circulan en las redes sociales se ha podido ver el momento exacto en el que el hombre intentaba acceder al recinto.

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El incidente comenzó poco después del comienzo del evento, a las 20.00 de la noche, hora local (sobre las 02.00 de la madrugada en la España peninsular y Baleares), cuando Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel.

En el momento en que se le aproximaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Solo pudo avanzar unos metros antes de acabar placado por el Servicio Secreto.

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El disparo que efectuó fue el que hirió al agente hospitalizado. En redes sociales, la Policía de Washington D.C. confirmó que se habían encontrado dos armas de fuego y "múltiples cuchillos".

¿Quién es el atacante que habría intentado atacar a Trump?

A pesar del incidente, Trump ha querido comparecer después ante los medios para comentar lo ocurrido y trasladar su agradecimiento al "fantástico trabajo" del Servicio Secreto de su Administración durante todo el suceso.

Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos, en comentarios a Fox News, han precisado que se trata de Cole Allen, profesor, con domicilio en la ciudad de Torrance y al que se le imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.