Donald Trump, junto a Melania Trump y su Gabinete han sido evacuados a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego

El autor del tiroteo durante la Cena de Corresponsales en Washington: un "lobo solitario" de 31 años

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete han sido evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense.

Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior a lo sucedido.

El atacante portaba varias armas y actuó solo

Horas más tarde, el propio Trump ha compartido imágenes a través de sus redes sociales donde se pueden apreciar al sospechoso bajo custodia poco después de ser neutralizado. Según las autoridades, el atacante portaba varias armas y actuó solo.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump abre una nueva fase en la guerra en Irán en un momento en el que las negociaciones con Teherán siguen en el aire

Instantes después de la evacuación, el mandatario ha querido quitar hierro al asunto con una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que ha agradecido el "fantástico trabajo" del servicio secreto de su Administración.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el servicio de inteligencia ha subrayado la "valentía" de sus integrantes, especialmente la de un oficial disparado por el atacante que se encuentra por el momento fuera de peligro al haber portado un chaleco antibalas.

"No es fácil, y puedo decirles que han actuado de forma admirable. Hemos podido ver lo que hacen. Y esa persona, cuando se abalanzó contra un puesto de control, fue detenida. Esto demuestra que nuestro sistema de protección en múltiples niveles funciona. Y estoy agradecido a nuestros socios que nos ayudan a construir y proteger estas instalaciones", ha enfatizado un comunicado publicado en redes por el Servicio Secreto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Hoy se ha visto lo peor y lo mejor de este país", ha asegurado el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, al comenzar la rueda de prensa aclaratoria.

Los periodistas congregados en la sala de prensa de la Casa Blanca han preguntado al presidente sobre el "motivo" que ha llevado al agresor a entrar armado, a lo que Trump ha respondido que "tiene un trabajo peligroso" y estas cosas le suceden a "las personas de gran impacto". Finalmente, ha asegurado que "se sabrá más en los próximos días, incluso en las próximas horas".

El presidente ha agradecido asimismo la labor del Servicio Secreto, al que ha calificado de "muy rápido" y "muy eficiente". "La actuación del Servicio Secreto y de toda la policía me pareció muy buena. Fue todo muy rápido, no hubo mucho tiempo para pensar, porque pasaron solo segundos antes de que saliéramos por la puerta hacia una zona segura", ha expresado Trump.

De la misma manera, el mandatario estadounidense ha querido quitar hierro al asunto y espera poder celebrar de nuevo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "en los próximos 30 días". El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "tomarán una decisión en breve" y ha matizado que, "independientemente de la decisión, la noche será muy diferente a lo planeado". "Sencillamente, tendremos que repetirla", ha concluido.

Los momentos de tensión durante el evento

El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo.

Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

Trump y los miembros del Gobierno fueron rápidamente evacuados por el Servicio Secreto, mientras el resto de invitados se refugió debajo de las mesas.

Tras unos minutos de incertidumbre, el Servicio Secreto informó a los asistentes que era seguro abandonar el lugar.

Esta era la primera vez que Trump asistía como presidente a la Cena de Corresponsales, un evento anual que organizan los periodistas que cubren la Casa Blanca para celebrar la libertad de prensa.