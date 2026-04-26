Según las autoridades, el atacante portaba varias armas y actuó solo

El detenido es un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario"

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Las autoridades estadounidenses han detenido al sospechoso de un intento fallido de asalto con armas de fuego durante una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete han sido evacuados tras el intento de ataque,

El detenido es un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior a lo sucedido.

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El atacante portaba varias armas

Horas más tarde, el propio Trump ha compartido imágenes a través de sus redes sociales donde se pueden apreciar al sospechoso bajo custodia poco después de ser neutralizado. Según las autoridades, el atacante portaba varias armas y actuó solo.

La fiscal general de Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra "vivo" y hospitalizado y bajo vigilancia tras se neutralizado en los mismos pasillos del Hotel Washington Hiltoon donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca.

Los momentos de tensión durante el evento

El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo.

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Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

Trump y los miembros del Gobierno fueron rápidamente evacuados por el Servicio Secreto, mientras el resto de invitados se refugió debajo de las mesas.

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Tras unos minutos de incertidumbre, el Servicio Secreto informó a los asistentes que era seguro abandonar el lugar.

Esta era la primera vez que Trump asistía como presidente a la Cena de Corresponsales, un evento anual que organizan los periodistas que cubren la Casa Blanca para celebrar la libertad de prensa.

El republicano, que mantiene una tensa relación con los medios de comunicación, la boicoteó durante su primer mandato.

Trump anunció que la cena será reagendada para dentro de un mes.

Rivales políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o la veterana congresista demócrata, Nancy Pelosi, mostraron su apoyo a Trump y condenaron la violencia en sus redes sociales.