Trump asegura que Irán pide abrir el estrecho de Ormuz "lo antes posible" ante su "estado de colapso"

Donald Trump asegura que Irán está en “colapso” y pide abrir Ormuz, mientras continúan las tensiones y negociaciones sin avances

Casi un centenar de países reclaman en la ONU la reapertura del Estrecho de Ormuz "sin trabas" ni "tasas"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán se encuentra en un “estado de colapso” y que habría solicitado la apertura del estrecho de Ormuz, en medio de la crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo y las tensiones en las negociaciones en curso.

Cruce de declaraciones entre Washington y Teherán

“Irán nos acaba de informar de que se encuentra en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible”, ha afirmado Trump en redes sociales, aludiendo también a una supuesta crisis interna de liderazgo en el país.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, ha rechazado las posiciones de Estados Unidos y ha señalado que Washington debe abandonar sus “demandas ilegales e irracionales”, añadiendo que tanto Estados Unidos como Israel son vistos como “símbolos del terrorismo de Estado”.

Negociaciones bloqueadas pese a la mediación

Ambos países mantienen un proceso de diálogo, mediado por Pakistán, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Sin embargo, las diferencias entre las partes han impedido avanzar hacia una segunda reunión en Islamabad, tras el primer encuentro celebrado después del alto el fuego del 8 de abril, que continúa vigente sin una fecha límite definida.