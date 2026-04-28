Emiratos Árabes Unidos deja la OPEP y la OPEP+ el 1 de mayo en mitad de la crisis de Oriente Próximo

Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP y la OPEP+ para adaptar su política energética a los mercados y ganar autonomía

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Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+ a partir del 1 de mayo, alegando como principal motivo su apuesta por políticas alineadas con los “fundamentos del mercado en el largo plazo”, en un contexto marcado por la crisis en el estrecho de Ormuz.

Motivos económicos y contexto geopolítico

El ministro de Energía, Suhail al-Mazroui, ha agradecido décadas de cooperación, subrayando que el país seguirá comprometido con la seguridad energética y un suministro fiable y sostenible. La decisión refleja la intención de EAU de reorientar su modelo económico, con mayor inversión en energía y menor dependencia del petróleo, tras revisar sus capacidades actuales y futuras.

Además, la salida se produce en un momento de alta tensión en Oriente Próximo, con el conflicto regional y las perturbaciones en el transporte de crudo por Ormuz afectando gravemente al mercado energético global.

Impacto en la OPEP y el mercado energético

EAU, miembro desde 1967, abandona así uno de los principales bloques productores de petróleo, lo que supone un golpe para la OPEP y puede debilitar su capacidad para controlar los precios del crudo.

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Pese a ello, el país insiste en que seguirá siendo un socio energético “fiable y responsable”, manteniendo su compromiso con la estabilidad del mercado global, aunque ahora con mayor margen para definir su propia política de producción.