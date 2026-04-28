Trump elogió a la difunta reina Isabel II, madre de Carlos, como una mujer increíble a quien "se echa mucho de menos a ambos lados del Atlántico".

Carlos III y su esposa Camila aterrizan en Estados Unidos y son recibidos por Donald Trump en la Casa Blanca

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El presidente Donald Trump afirmó, durante su discurso de bienvenida ceremonial, que su madre estaba enamorada del rey Carlos cuando él era joven. “Recuerdo que dijo muy claramente: Charles. Mira, el pequeño Charles. Es tan mono.”

El rey Carlos III y la reina Camila fueron recibidos oficialmente con una ceremonia de Estado por el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump en el segundo día de la histórica visita de Estado. De pie en el podio y reflexionando sobre la "relación especial", recordó a su madre escocesa, Mary Macleod Trump.

En su discurso de bienvenida a la familia real británica, el presidente Trump bromeó también diciendo que su matrimonio con Melania difícilmente alcanzaría la longevidad de la unión de sus padres, que duró 63 años.

A Isabel II "se le echa mucho de menos"

Más tarde, Trump elogió a la difunta reina Isabel II, madre de Carlos, como una mujer increíble a quien "se echa mucho de menos a ambos lados del Atlántico".

El presidente y la primera dama extendieron la alfombra roja para recibir al rey Carlos y a la reina Camila en su visita de Estado de cuatro días con gran pompa y solemnidad. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que "los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos" durante una ceremonia de bienvenida al rey y la reina en el jardín de la Casa Blanca.

Esta visita es el viaje al extranjero más importante del reinado de Carlos hasta la fecha, pero ahora se suma la preocupación por la seguridad tras el intento de asesinato del Presidente el sábado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Tras concluir su estancia en Washington D. C., la pareja real se dirigirá a Nueva York para rendir homenaje a las víctimas del 11-S y posteriormente a Virginia para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense.