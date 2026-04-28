Mueren 14 pasajeros en el choque de dos trenes en Indonesia

Los dos trenes eran de pasajeros, uno del servicio de Cercanías y el otro de media distancia del servicio público de Indonesia

Chocan dos trenes frontalmente en Dinamarca: hay 17 heridos, cinco de ellos en estado crítico

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Ya son 14 los fallecidos en el choque de dos trenes de pasajeros, la pasada noche, a las afueras de Yakarta, en Indonesia. Las autoridades han informado de la colisión en la que han resultado heridos 84 personas.

El número total de fallecidos se ha ido actualizado y pocas horas después aumentaba a 14, mientras que los heridos, algunos han sido dados de alta tras sufrir heridas leves, mientras que otros han sido trasladados a centros hospitalarios, según los datos de la compañía ferroviaria estatal KAI.

Este martes "continúan intensamente las operaciones de búsqueda y rescate" de las "víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la estación de Bekasi Este", con la evacuación de quienes "aún permanecen atrapados en el tren", según ha informado el servicio de salvamento del país, Basarnas, en un comunicado.

Se sigue buscando a personas atrapadas en los vagones

La jefa de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Yakarta, Desiana Kartika Bahari, señaló que el operativo sigue centrado en localizar y sacar a las personas que se cree continúan en el interior de los vagones, sin precisar cuántas permanecen atrapadas.

Los trenes afectados son un convoy de cercanías procedente de la capital y otro de larga distancia, que colisionaron la noche del lunes en la estación de Bekasi Este, a unos 20 kilómetros de Yakarta, por causas aún desconocidas.

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Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, tiene en Java -donde se encuentra Yakarta- su isla más poblada y ha apostado en los últimos años por reforzar su sistema ferroviario, con la inauguración en 2023 del primer tren de alta velocidad del país, que conecta la capital con Bandung, un tramo de unos 150 kilómetros.