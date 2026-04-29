La web 'Coco', ahora 'Cocoland', fue cerrada en junio de 2024 y sirvió a Dominique Pelicot para reclutar a los violadores de su esposa Gisèle

Las claves para entender la importancia del 'Caso Pelicot'

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La Fiscalía francesa ha abierto una investigación al detectar que la web Coco, ahora con el nombre de 'Cocoland', a través de la cual Dominique Pelicot logró reclutar a decenas de desconocidos para que violaran a su esposa Gisèle, vuelve a estar activa tras su cierre en junio de 2024.

Las autoridades francesas acusan a la plataforma Coco, según la web France24, de "estar vinculada a crímenes, incluyendo el abuso sexual de niños, la violación y el asesinato". El sitio web estaba registrado en el extranjero.

Isaac Steidl, fundado de la web Coco

Según las fuentes citadas, Isaac Steidl aparecía como fundador y gerente de Coco y fue acusado en enero de 2025 de complicidad en el tráfico de drogas, posesión y distribución de pornografía infantil, corrupción de menores a través de internet y conspiración criminal.

Él niega los cargos, mientras que su abogado, Julien Zanatta, dijo que no tiene "nada que ver" con el nuevo sitio web.

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La Justicia francesa condenó a Dominique Pelicot a 20 años de prisión por drogar y violar durante casi una década su esposa Gisèle, agresiones sexuales en las que también participaron otros 50 varones que recibieron condenas que suman más de 400 años de prisión en total, aunque inferiores a las solicitadas por la Fiscalía.

Según la sentencia del Tribunal de Aviñón, Pelicot drogó sistemáticamente a su esposa con somníferos y ansiolíticos para dejarla inconsciente y permitir que desconocidos la violaran en su domicilio de Mazan. Él mismo grababa y difundía las agresiones.