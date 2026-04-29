La secretaria general de Podemos ha acudido este 29 de abril a la sesión de control al Gobierno portando una prenda de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles 'PLEI'

Belarra será juzgada el 23 de junio por llamar "corrupto" y prevaricador al exmagistrado García Castellón

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Este miércoles, 29 de abril, se ha celebrado la última sesión de control al Gobierno del mes en el Congreso de los Diputados, en la que el Ejecutivo se enfrenta a una serie de preguntas por parte de diversos partidos políticos y personalidades.

Hasta allí también se ha desplazado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha sorprendido al aparecer portando una sudadera de lo más llamativa y reivindicativa.

Los detalles de la prenda

Se trata de una prenda amarilla de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles 'PLEI', un grupo de trabajadores de escuelas infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid que reclama un mejor convenio para su sector.

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Esta semana, las educadoras han retomado las protestas que arrancaron el pasado 7 de abril con el objetivo de que se cumplan sus peticiones.

Belarra ha querido mostrar su total apoyo a la demanda, asistiendo así a la sesión con una sudadera creada por la plataforma para visibilizar sus reivindicaciones laborales. En concreto, se trata de una prenda amarilla con capucha y bolsillo en la que se lee el mensaje: "Somos la voz de la infancia".

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La huelga de las educadoras infantiles

En la cuarta semana de huelga indefinida, las profesionales solicitan al Ayuntamiento de Madrid mejores condiciones laborales, denunciando así la falta de atención institucional hacia el primer ciclo de Educación Infantil.

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Además, piden ser incluidas en la nueva Ley educativa, la paralización de las prórrogas de contratos, la resolución de los ya prorrogados, una subida salarial, un calendario laboral igual que el resto de las etapas educativas, equipos de atención temprana estables y garantizar las jubilaciones parciales a partir de los 62 años, entre otras.

Este miércoles, las protestas contarán con una concentración en la Puerta del Sol a las 18:00 horas. La huelga, además, ha escalado a todo el Estado, y la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles también ha convocado un paro nacional el próximo 7 de mayo, con el apoyo de los sindicatos.

Las educadoras ya se han concentrado frente a distintos puntos institucionales de la ciudad, como en el Palacio de Cibeles, el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación o en la Plaza de Callao.

Por otro lado, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha comprometido a revisar antes del verano el decreto que regula los requisitos mínimos de los centros que imparten segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, con el fin de regular también las ratios en las aulas de 0 a 3 años y poder rebajarlas.