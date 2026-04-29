Tras pasar los últimos cinco años en Mas dÈnric, la expolicía volverá a la cárcel de Brians 1, donde ya había cumplido parte de su condena

El padre de Rosa Peral fue absuelto de falso testimonio en el juicio del 'crimen de la Guardia Urbana'

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Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión como coautora del conocido como 'crimen de la Guardia Urbana' junto a Albert López, que fue condenado a 20 años, ha sido trasladada este martes del centro penitenciario Mas d'Enric, en El Catllar, Tarragona, a la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona.

El traslado se efectuó en la mañana del martes y Peral ya se encuentra en el módulo de ingresos del centro penitenciario barcelonés. Según avanza Diari de Tarragona, habría urdido un plan para agredir a una funcionaria de Mas d'Enric, aunque su abogada lo niega.

Rosa Peral, de vuelta en la prisión de Brians 1 de Barcelona por el crimen de la Guardia Urbana

Rosa Peral ingresó en prisión provisional el 16 de mayo de 2017, 15 días después de la muerte violenta de su entonces pareja, Pedro Rodríguez, asesinado con alevosía. Desde entonces, ha pasado por la prisión de Wad-Ras, en Barcelona; Brians 1, a la que ha regresado ahora, y Mas d'Enric.

Según recoge Diari de Tarragona, la condenada por el crimen de la Guardia Urbana urdía un plan para agredir a una de las funcionarias que la custodiaban en el módulo de mujeres de esa última prisión, el Centro Penitenciario Mas d'Enric, razón por la cual habría sido trasladada por motivos disciplinarios.

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Al respecto de ese extremo, que su abogada niega, cabe destacar que en su primer destino carcelario, en la prisión de Was-Ras, Rosa Peral ya intentó una agresión a la directora del centro penitenciario. Era 2017 y entonces su conducta derivó también en un traslado a Brians 1.

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Según el citado medio, en la cárcel de Tarragona, por su parte, ha protagonizado otro intento de agresión a funcionarios de prisiones en 2024, junto a otras conductas que, igualmente vulneraban las normas del centro.