Un multimillonario indio se ha ofrecido a acoger los 80 hipopótamos de Pablo Escobar que Colombia pretendía sacrificar

Colombia sacrificará los 80 hipopótamos de Pablo Escobar: tenía cuatro en su zoológico privado

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El heredero multimillonario indio Anant Ambani ha ofrecido al Gobierno colombiano llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India, después de que Bogotá autorizara la eutanasia para controlar a esta especie invasora introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar.

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, declaró el magnate en un comunicado publicado este martes.

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Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia y directivo del imperio empresarial Reliance Industries, propuso que los hipopótamos sean trasladados al centro de conservación Vantara, en el estado de Gujarat, el cual ya alberga a primates, grandes felinos, elefantes y otros animales rescatados.

Colombia lleva años debatiendo qué hacer con los casi 200 hipopótamos salvajes que habitan las riberas del río Magdalena, en el centro del país. En los años ochenta, cuatro ejemplares de esta especie invasora fueran introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar y comenzaron a reproducirse hasta llegar a la cifra actual.

Colombia tenía planeado sacrificar a los 80 hipopótamos

A mediados de abril, Ministerio de Ambiente colombiano anunció que sacrificaría a 80 de estos animales para frenar una reproducción que, sin medidas de control, podría elevar la población hasta los mil para 2035, según estimaciones de la propia cartera.

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“La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija», afirmó Ambani en un comunicado.

Las autoridades y expertos colombianos advierten que la presencia de hipopótamos pone en riesgo los ecosistemas acuáticos, y en especial a especies nativas como el manatí. Al ser animales territoriales y agresivos, suponen también un riesgo para las comunidades ribereñas, según un informe del Instituto Humboldt de 202