Donald Trump valora el despliegue del misil hipersónico 'Dark Eagle' mientras estudia nuevas opciones contra Irán
Quienes lo conocen aseguran que el 'Dark Eagle' vuela cinco veces la velocidad del sonido y puede ajustar su trayectoria en pleno vuelo para evadir ser interceptado
Donald Trump ve "más efectivo" el bloqueo naval que bombardear Irán: "Se están asfixiando como un cerdo relleno"
Donald Trump sigue con su estrategia de presión militar y psicológica contra las autoridades de Irán que se niegan a rendirse ante el enemigo norteamericano. En las últimas horas se ha conocido que los responsables militares estadounidenses valoran contar con el misil hipersónico Dark Eagle, un arma no usa aún en combate.
El Mando Central ha solicitado su envío a Oriente Próximo con el objetivo de disponer de capacidad para alcanzar objetivos situados en el interior del territorio iraní, una posibilidad que forma parte del paquete de opciones que el almirante Brad Cooper presentará al presidente Donald Trump.
Nuevas formas de presionar a Irán
Según la información difundida por fuentes militares, la reanudación de ataques de largo alcance es una de las vías que se barajan para presionar a Teherán y forzar su regreso a la mesa de negociación, con la expectativa de que adopte una postura más flexible respecto a su programa nuclear.
Mientras tanto, el líder supremo de Irán mantiene un discurso de firmeza. En un nuevo mensaje, el ayatolá Mojtaba Jamenei ha asegurado que “el único lugar para los americanos en el Golfo Pérsico es el fondo de sus aguas”, en referencia al bloqueo del estrecho de Ormuz, la principal baza estratégica que Teherán continúa explotando.
Precisamente, una intervención militar en Ormuz es otra de las opciones que Trump tendrá sobre la mesa. El objetivo sería restablecer el tránsito de buques en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta. En su red social, el presidente ha difundido un mapa en el que rebautiza la zona como “estrecho de Trump”, convencido de la relevancia política y simbólica del enclave.
La última ocasión en la que Trump recibió un plan similar de alternativas militares fue el 26 de febrero, dos días antes del inicio de la operación FURIA Épica.