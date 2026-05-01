Alberto Rosa 01 MAY 2026 - 19:08h.

El documento habría estado guardado en la bóveda de un juzgado por orden de un juez tras la disputa entre los abogados del compañero de celda

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Una posible nota de suicidio, encontrada por el excompañero de celda de Jeffrey Epstein, semanas antes de su muerte, ha permanecida oculta durante casi siete años. Según recogen medios como ‘Independent’, incluso el Departamento de Justicia ha afirmado no haberla visto nunca, según informe publicado este pasado jueves. Sin embargo, la nota se menciona en una cronología “críptica” de los hechos que el Departamento de Justicia hizo pública como parte de la publicación de los llamados archivos de Epstein, recoge ‘The New York Times’.

Al parecer, el documento ha estado guardado en la bóveda de un juzgado desde que un juez federal ordenó que se mantuviera sellado durante una disputa entre los abogados del expolicía Nicholas Tartaglione, quien fue compañero de celda de Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

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Tartaglione, que cumple cuatro cadenas perpetuas por un cuádruple asesinato relacionado con las drogas en el norte del estado de Nueva York, declaró al New York Times que descubrió la nota entre las páginas de una novela gráfica a finales de julio de 2019, tras un aparente intento de suicidio de Epstein.

El suicidio de Jeffrey Epstein

El New York Times informó que el jueves solicitó al juez federal Kenneth Karas, con sede en White Plains, Nueva York, que hiciera pública la nota. Este descubrimiento reavivará las especulaciones que existen en torno a la muerte de Epstein el 10 de agosto de 2019, que la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York dictaminó que fue un suicidio.

Dos encuestas realizadas en 2025 revelaron que alrededor de la mitad de los estadounidenses encuestados creían que Epstein fue asesinado, mientras que tan solo el 14% piensa que se suicidó. Tartaglione declaró que la nota que encontró estaba escrita en un trozo de papel amarillo de un bloc de notas y que en ella Epstein escribió que los investigadores no habían “encontrado nada”, después de investigarlo durante meses. Además, según Tartaglione, Epstein escribió en la nota: “¿Qué quieres que haga, que me ponga a llorar? Es hora de decir adiós”.