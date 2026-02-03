El delincuente sexual Jeffrey Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton

Crece la teoría de que Epstein podía ser un agente del Mossad y el KGB: ¿Usaba las fotos para chantajear?

El expresidente estadounidense Bill Clinton y su mujer y exsecretaria de Estado Hillary Clinton, han aceptado comparecer ante el Congreso de Estados Unidos acerca de la investigación en torno al empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, protagonista de uno de los casos de pedofilia más grandes y sonados en los Estados Unidos.

Así lo ha anunciado Ángel Ureña, portavoz de los Clinton, en una publicación en redes sociales dirigida al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer. "Han negociado de buena fe. Usted no. Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa. Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos", ha manifestado.

Los Clinton aceptan declarar para evitar el desacato

La decisión supone un giro sobre la postura mantenida por el matrimonio en los últimos meses, si bien el Comité de Reglas de la Cámara estaba ya preparando una votación en pleno para declararlos en desacato al Congreso, una resolución a la que el Comité de Supervisión dio el visto bueno en enero.

Comer, por su parte, ha abordado la declaración de Ureña durante la reunión del Comité de Reglas celebrada este lunes: "Los abogados de los Clinton han dicho que aceptan los términos, pero estos términos vuelven a ser poco claros y no han proporcionado fechas para sus declaraciones".

"La única razón por la que han dicho que aceptan los términos es porque la Cámara ha procedido con el desacato. Aclararé los términos que están aceptando y luego discutiré los próximos pasos con los miembros de mi comité", ha concluido sin precisar si el panel procedería con la resolución de desacato, según ha recogido el portal de noticias The Hill.

Poco después, el Comité de Reglas ha optado por posponer su dictamen sobre estas resoluciones, alegando que hay una gran actividad de "negociación y discusión en curso", según la presidenta del órgano, la republicana Virginia Foxx.

En esta línea, ha manifestado que es necesario más tiempo "para aclarar con los Clinton qué están acordando realmente", si bien su Comité continuará con el proceso si no se alcanza un acuerdo antes.

James Comer alega que los Clinton reciben "un trato especial"

El giro de los acontecimientos ha llegado unas horas después de que Comer acusase al conocido matrimonio de pretender recibir "un trato especial", una lo que ha descalificado como "frustrante y una afrenta al deseo de transparencia del pueblo estadounidense". Sin embargo, el demócrata Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión, ha afirmado que, en la carta que ha sido objeto del rechazo de comer, los Clinton aceptaban todas las exigencias del presidente del panel y se ofrecían a "testificar plenamente sobre cada una" de ellas.

Epstein y la monarquía británica

El delincuente sexual Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton, que, a su vez, voló en el avión de Epstein unas 27 veces, según aseguró Comer ante la última negativa del exmandatario a testificar en el Congreso. El demócrata aparece, asimismo, en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El magnate, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, hermano de Carlos III, el presidente estadounidense, Donald Trump, o el propio Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda apenas un mes después de su detención.

El mencionado Andrés de Inglaterra, está ahora en el foco mediático y se muestra como una segunda víctima de la trama, ya que se han encontrado evidencias de que tuviera sexo con el hijo de Isabel II, algo que daña a la monarquía británica, hasta el punto que uno de los diarios más leales al rey Carlos, plantea si este escándalo va a acabar con la institución.