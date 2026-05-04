Unas 2.000 embarcaciones están varadas en el estrecho de Ormuz como consecuencia del bloqueo del estrecho de Ormuz

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El Gobierno de Corea del Sur ha informado este lunes de que un buque de una empresa surcoreana, aunque con bandera panameña, ha sufrido un incendio en el estrecho de Ormuz, cerca de las aguas de Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes gubernamentales surcoreanas han informado de una explosión en el 'HMM Namu' ocurrida sobre las 20:40 horas de este lunes cuando estaba anclado.

No hay información de daños personales

En el buque hay 24 tripulantes, seis de ellos surcoreanos y 18 de otras nacionalidades, según recoge la prensa surcoreana, que destaca que la causa concreta de la explosión continúa siendo desconocida.

El Ministerio de Océanos y Pesca de Corea del Sur ha informado de que se ha producido una explosión en un lateral de la sala de máquinas, según datos de un buque cercano. Especulan con la posibilidad de un ataque o del impacto de una mina a la deriva.

Una fuente de la Presidencia surcoreana ha indicado al 'Korea Herald' que están trabajando ya para esclarecer las causad del incendio y ha insistido en que no hay ciudadanos surcoreanos heridos. El Ministerio de Asuntos Exteriores también está verificando los detalles por vía consular.

Unas 2.000 embarcaciones están varadas en el estrecho de Ormuz como consecuencia del bloqueo derivado de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel. De ellos, 26 son buques con bandera de Corea del Sur.