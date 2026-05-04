Al menos dos muertos y varios heridos en un atropello múltiple en la ciudad alemana de Leipzig

Las cámaras corporales de los policías graban el momento del arresto del acusado de apuñalar a dos personas en Londres

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Dos personas han muerto y varias resultaron heridas cuando un automóvil arrolló a una multitud en el centro de la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania, el lunes, según informó la Policía alemana. El presunto autor del atropello ha sido detenido, pero las autoridades aún no tienen claro el motivo.

Según la emisora local Radio Leipzig, un todoterreno Volkswagen fue visto circulando a gran velocidad por una zona peatonal. !Un coche atravesó el centro de la ciudad", declaró una portavoz policial a la agencia de noticias AFP. Más de una docena de ambulancias se encuentran en el lugar. Un equipo de intervención en crisis también está atendiendo a los heridos y a los afectados, según publica el diario alemán Focus. Se ha notificado a los hospitales sobre un incidente con múltiples afectados.