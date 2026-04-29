Dos personas han resultado heridas tras el ataque de un hombre con un cuchillo en una sinagoga del norte de Londres

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Al menos dos personas han resultado heridas este miércoles en un ataque perpetrado contra una sinagoga situada en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, la capital de Reino Unido, según ha informado la ONG judía de respuesta ante emergencias Shomrim.

La organización ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales que el incidente ha tenido lugar en el noroeste de la ciudad y que, tras en un primer momento tras el ataque, el principal sospechoso huyó del lugar de los hechos con el arma en la mano.

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Sin embargo, poco después varios miembros de la organización han logrado retenerlo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, que han procedido a detenerlo para trasladarlo a Comisaría. Mientras, las víctimas están siendo atendidas por unidades del servicio de ambulancia judío Hatzola.

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron el lunes que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía, una cifra a la que se suma el hombre detenido esta mañana.

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Una ola de detenciones a partir de marzo

Esta ola de detenciones comenzó a finales de marzo en el marco de una serie de operaciones policiales puestas en marcha a raíz de una serie de ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga, una organización judía y otros eventos o comercios de este tipo. De momento, la Policía Antiterrorista se encuentra investigando el posible origen de este tipo de amenazas.

La policía de la zona ha confirmado a través de su perfil en redes sociales que el hombre “fue visto corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a personas judías”. Los agentes que recibieron el aviso acudieron rápidamente al lugar donde redujeron “con una pistola taser” al ya detenido.

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“Las víctimas están siendo atendidas por Hatzola y el sospechoso se encuentra bajo custodia policial”. De la misma manera, las autoridades han confirmado que irán actualizando según se tenga más información sobre el crimen y las víctimas.