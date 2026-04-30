Los agentes trataron de que el presunto agresor tirase el cuchillo con el que amenazaba a los policías

Al menos dos personas han resultado heridas tras un ataque contra un sinagoga en el norte de Londres

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La Policía Metropolitana de Londres, en el Reino Unido, ha distribuido imágenes grabadas por las cámaras corporales de los agentes que participaron este miércoles en la detención del sospechoso de haber apuñalado a dos hombres judíos de 76 y 34 años cerca de una sinagoga ubicada en el barrio de Golders Green, donde vive una importante comunidad perteneciente a este colectivo. Los heridos evolucionan favorablemente.

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En los vídeos difundido puede observarse como los agentes gritaron en numerosas ocasiones al sospechoso que blandía un cuchillo en la mano para que lo arrojase y se entregase. A pesar de la insistencia policial, el presunto agresor continuó avanzando amenazante hacia los policías que le apuntaban con sus armas reglamentarias, hasta que uno de ellos usó su pistola táser para dispararle y detener su avance.

El sujeto cayó instantáneamente al suelo como consecuencia de la potente descarga eléctrica del arma, momento en el que los agentes se abalanzaron sobre el para inmovilizarle, arrebatarle el cuchillo y proceder a su detención y arresto.

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Ataque reivindicado

El ataque ha sido reivindicado por un grupo islamista vinculado a Irán conocido como Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados (HAYI, por sus siglas en árabe) tan solo horas después de que la agencia de Inteligencia alemana alertara de que se podía producir una oleada de ataques por parte de este grupo en Europa.

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Según informó en la víspera la Oficina Federal para la Protección de la Constitución al diario 'Handelsblatt', una red chií iraquí podría estar detrás del grupo, que utiliza diversos canales de redes sociales para informar sobre sus actividades.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Policía británica, Laurence Taylor, ha confirmado la naturaleza "terrorista" del ataque en declaraciones recogidas por 'The Guardian'.

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"Este incidente ha sido declarado formalmente como un atentado terrorista. Nuestros equipos de agentes altamente especializados están colaborando con la Policía Metropolitana para avanzar rápidamente en esta investigación y esclarecer lo sucedido", ha señalado, antes de apuntar a que una de las líneas de investigación barajadas "es si este ataque tuvo como objetivo deliberado a la comunidad judía de Londres".