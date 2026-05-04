Claudia Barraso 04 MAY 2026 - 20:46h.

Al menos dos personas han perdido la vida y tres han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, tras un accidente de avioneta en Brasil

Al menos cinco muertos, cuatro jugadores de pickleball y el piloto, en un accidente aéreo en Texas, Estados Unidos

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Al menos dos personas han muerto y tres personas han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, en un accidente de avioneta que se ha estrellado contra un edificio de cuatro pisos en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, Brasil.

En el vídeo compartido a través de redes sociales por el medio ‘Mundo en Conflicto’ se ve como la avioneta va descendiendo por las calles de la ciudad hasta acabar estrellándose con el edificio. Según han informado medios como ‘O Globo’, el avión se estrelló en el barrio Silveira, situado al noroeste de la capital del estado, no hay heridos del edificio.

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Los fallecidos eran el piloto y el copiloto, mientras que los otros tres ocupantes de la aeronave fueron rescatados con vida, aunque uno de ellos se encuentra en estado muy crítico. La avioneta se estrelló entre el tercer y cuarto piso de la zona residencia, sin que ninguno de los nueve apartamentos se viese afectados. El cuerpo del piloto y el copiloto fueron encontrados entre los restos siniestrados del avión.

Ninguno de los vecinos del edificio resultó herido

"El avión se estrelló entre el tercer y el cuarto piso, en la escalera. Si hubiera impactado contra los costados, podría haber alcanzado una vivienda. Según los informes, esos apartamentos estaban habitados. Lo que vimos fue la estructura del avión proyectada dentro de la escalera sin impactar ningún apartamento", confirmaron desde el Cuerpo de Bomberos y según ha recogido en declaraciones el medio ‘El País Uruguay’.

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El edificio fue evacuado para asegurar la seguridad de todos los vecinos mientras que siguen evaluando si la estructura del edificio quedó afectada por el accidente. En un primer momento, los bomberos han descartado riesgos estructurales o de explosión aparente. El accidente se produjo pasado el medio día de este lunes.