Cuba pierde su turismo: hamacas y hoteles vacíos

David Cacho 05 MAY 2026 - 18:01h.

El turismo se frena tras el órdago de Trump a una isla desangelada, cansada y desconocida.

Los cubanos tiran de ingenio para sortean el embargo americano: "La falta de combustible es mortal"

Compartir







España tiene muchos intereses turísticos en Cuba. Hay muchas empresas y cadenas españolas que llevan años en la isla y que, ahora, tras el bloqueo de Estados Unidos están sufriendo una crisis histórica.

Hoy se puede ver un Varadero con hoteles y restaurantes vacíos. Apenas queda ya turismo. Hoteles vacíos, hamacas solitarias, es la radiografía de un país parado y con el flujo sanguíneo del turismo, muerto.

Varadero suele esperar a un millón y medio de personas, pero ahora está solitario. Ivan Espada, director del hotel Innside Catedral, reconoce que tuvimos un auge en los últimos dos años, pero ahora con los últimos acontecimientos estamos afectados".

Uno de sus hoteles con 900 habitaciones, ve caer su negocio en picado. "Hemos pasados de tener a 1.000 canadienses a diario en época de invierno a ninguno, de tener 450 rusos a nada y sobrevivimos por el nacional propio de Cuba que nos ayuda a manternernos".

Entretanto, Cuba podría ser el próximo objetivo expansionista de Donald Trump. Washington amenaza con tomar el control de la isla, al tiempo que impone nuevas sanciones al régimen cubano, que insiste en que no les van a amedrentar. Pero el ambiente en las calles es de hartazgo, de cansancio y de desánimo. La alegría y el turismo se apagan en Cuba.