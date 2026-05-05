Trump asegura que ya EEUU ha ganado esta guerra y que lo importante es "cerrar un buen acuerdo" con Irán

Irán asegura haber impedido el paso de un buque de la Armada de EEUU a través del estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos cambia de estrategia sobre el fin de la guerra en Irán y no es la primera vez. Donald Trump, desde que empezó el conflicto militar con Teherán no ha parado de repetir que era cosa de unos días, pero ahora ha descartado que el tiempo sea un "factor crucial" para los intereses de Washington. El conflicto podría prolongarse dos semanas, o "quizás tres", y a la larga "de una forma u otra, ganamos", ha asegurado el republicano que tiene en vilo a los mercados con sus impredecibles cambios.

"O cerramos el trato correcto o ganamos con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar, ya hemos ganado", se ha repetido el presidente de Estados Unidos en una entrevista para a ABC News, publicada este martes, tal y como él mismo ha apuntado. "Ya me han oído decirlo un millón de veces", ha asegurado Trump.

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El presidente estadounidense ha evitado, referirse a los ataques de Irán sobre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la supuesta violación de la tregua. "Ya veremos qué pasa", ha dicho. En un acto en la Casa Blanca, este lunes, ha minimizado el alcance de estos ataques asegurando que "no hubo daños importantes".

Trump, además, ha restado importancia a la posible duración de la guerra, ya que según él, a pesar de lo que dicen las encuestas, hay una gran aceptación entre los estadounidenses hacia esta guerra. "El tiempo no es un factor crucial para nosotros", ha asegurado.

Trump se jacta de controlar el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos ha afirmado que tienen el control del estrecho de Ormuz gracias a la operación 'Proyecto Libertad', que ha presentado como una iniciativa "humanitaria", según dijo hace unos días, con la que pretender facilitar el tráfico marítimo de aquellos buques atrapados en el golfo Pérsico.

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Sobre la reservas de uranio de Irán, principal argumento que han esgrimido Estados Unidos e Israel para poner en marcha esta nueva ofensiva, Trump ha minimizado su alcance como consecuencia de los bombardeos lanzados en junio.

"Probablemente no se pueden usar", ha dicho el jefe de la Casa Blanca, aunque ha apuntado que le gustaría hacerse con ellas para evitar que las autoridades iraníes "caigan en la tentación" de insistir con sus aspiraciones nucleares.