La Casa Blanca defiende que el alto el fuego detiene el cómputo legal mientras crece la división en el Capitolio sobre la autorización del conflicto

Donald Trump ve "más efectivo" el bloqueo naval que bombardear Irán

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La guerra con Irán ya lleva 60 días. Tras casi dos meses de conflicto bélico, desde Irán se ha enviado una nueva propuesta de tregua a Estados Unidos, aunque Donald Trump ya la ha rechazado, como informa Rosa Conde.

Además, Israel sigue atacando Líbano a pesar del alto el fuego. En las últimas horas siete personas han perdido la vida bajo las bombas. Desde que comenzó la ofensiva, se han contabilizado más de 2.600 muertos por los ataques del ejército de Benjamín Netanyahu contra Hezbolá.

Trump da por concluidas las hostilidades con Irán y trata de evitar así un nuevo pulso con el Congreso

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido que la guerra con Irán puede darse por concluida tras la entrada en vigor del alto el fuego, al tiempo que ha calificado de "totalmente inconstitucional" la regulación vigente sobre poderes bélicos, que pauta cómo ha de ser la autorización de los mismos, en un nuevo episodio de fricción con el Congreso sobre el alcance de la autoridad presidencial en conflictos en el exterior.

De acuerdo con una carta remitida este viernes a los líderes del Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, la Administración Trump ha aseverado que "las hostilidades" iniciadas el 28 de febrero han terminado tras la tregua acordada entre Washington y Teherán.

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"El 7 de abril de 2026, ordené un alto el fuego de dos semanas. Desde entonces, el alto el fuego se ha prorrogado. No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado", reza la misiva, a la que ha tenido acceso CNN y en la que el Gobierno asegura mantener informado al Congreso "de conformidad con la Resolución sobre los Poderes Bélicos".

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No obstante, el propio Trump ha advertido de que la amenaza iraní "sigue siendo significativa", por lo que el Departamento de Defensa continuará ajustando su despliegue militar "según sea necesario y apropiado".

En paralelo, el mandatario ha dejado claro que no contempla una retirada precipitada de la región. "Irán no está avanzando con el tipo de acuerdo que necesitamos tener. Vamos a hacer que esto se resuelva correctamente. No nos vamos a ir temprano y luego tener el problema que surja en 3 años", ha argumentado.

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Este debate legal se intensifica en un momento clave, ya que la Ley de Poderes de Guerra de 1973 fija un plazo de 60 días para que el presidente ponga fin a una intervención militar o solicite autorización expresa del Congreso. Sin embargo, los legisladores discrepan sobre cuándo se cumple ese límite y si el alto el fuego interrumpe su cómputo.