Donald Trump ha anunciado un alto el fuego de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, entre Rusia y Ucrania con motivo del Día de Victoria

Rusia confirma un alto el fuego unilateral en Ucrania desde el ocho al 10 de mayo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un alto el fuego de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, con motivo del Día de Victoria después de que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, hayan aceptado la propuesta.

"Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodimir Zelenski", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Con esta medida, el magnate republicano ha expresado su deseo de que sea "principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada". "Siguen las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo", ha zanjado.

La ONU celebra el alto el fuego

La Secretaría General de Naciones Unidas ha celebrado este viernes el alto el fuego de tres días anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del día de la Victoria, una tregua que arrancará este sábado y terminará el lunes.

"El secretario general reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato, completo, incondicional y duradero, como primer paso hacia una paz justa, sostenible e integral, en consonancia con la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU", ha señalado el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, en declaraciones remitidas a Europa Press.

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Trump ha informado de que los días 9, 10 y 11 de mayo habrá una tregua con motivo del Día de Victoria --que conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial-- después de que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, hayan aceptado la propuesta.

El alto el fuego incluye también un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. El anuncio se produce después de que Moscú asegurara que respetaría una tregua con motivo de las conmemoraciones los días 8 y 9 de mayo, un cese de las hostilidades que no coincidía con la propuesta ucraniana, anunciada para los días 6 y 7 de mayo.