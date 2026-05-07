Rusia anuncia una tregua temporal en Ucrania por el Día de la Victoria y amenaza con responder si Kiev rompe el alto el fuego

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El Gobierno de Rusia ha anunciado un alto el fuego unilateral en Ucrania desde este viernes 8 de mayo hasta el domingo con motivo de las celebraciones del Día de la Victoria, fecha en la que el país conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado en un comunicado que la tregua entrará en vigor “desde la medianoche del 8 de mayo hasta el 10 de mayo”, tras recibir la aprobación del presidente Vladimir Putin.

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Según Moscú, durante ese período “todos los grupos de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales cesarán completamente las hostilidades”.

Rusia pide a Ucrania sumarse a la tregua

El Kremlin ha emplazado al Gobierno de Ucrania a secundar este alto el fuego y ha advertido de que responderá “con contundencia” si las fuerzas ucranianas lanzan ataques durante estos días.

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El Ministerio de Defensa ruso incluso ha amenazado con un “ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev” si Ucrania intenta “interrumpir” las celebraciones previstas por el Día de la Victoria.

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Además, Moscú ha vuelto a instar a la población civil y a las misiones diplomáticas extranjeras a abandonar la capital ucraniana “de inmediato”, ante el riesgo de represalias militares.

Cruce de propuestas de tregua

El anuncio llega en medio del intercambio de propuestas de alto el fuego entre ambos países durante los últimos días.

Rusia había planteado inicialmente una tregua limitada para los días 8 y 9 de mayo, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso una pausa más amplia en los combates desde el pasado 6 de mayo.

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Sin embargo, Moscú no se sumó a esa iniciativa impulsada por Kiev.

Las autoridades ucranianas han acusado a Rusia de haber incumplido incluso su propio alto el fuego unilateral debido a los ataques registrados en distintos puntos del país.

Kiev advierte: “Es mal momento para desfiles”

Desde Ucrania también han criticado las celebraciones convocadas en Rusia esta semana y han lanzado una advertencia velada sobre la seguridad de los actos previstos.

“Es mal momento para desfiles”, señalaron fuentes ucranianas en referencia a los eventos organizados en Moscú y otras ciudades rusas para conmemorar el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

La tensión entre ambos países continúa aumentando mientras la comunidad internacional sigue pendiente de si esta nueva tregua temporal puede servir como primer paso hacia una negociación más amplia o si, por el contrario, se trata únicamente de una pausa simbólica ligada a la celebración del Día de la Victoria.