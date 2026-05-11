Claudia Barraso 11 MAY 2026 - 18:50h.

Un grupo de personas consiguieron rescatar a un perro atrapado en el río Sena formando una cadena humana

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Un perro quedó atrapado en el río Sena y ha sido el protagonista de un angustioso rescate. A pesar de los esfuerzos del animal por tratar de salir él solo, no podía escalar el talud de piedra y volvía a caer al agua.

Un grupo de personas que pasaban por el lugar fueron quienes lo rescataron después de tener que formar una cadena humana. El vídeo que ha sido difundido por algunos usuarios en redes sociales hizo que el perro y todas las personas que le ayudaron a salir del agua se volviesen virales en apenas unos minutos.

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El perro no tenía dueño aparentemente, ya que cuando el grupo de personas le encontraron, estaba solo, intentando salir del agua como sea. El animal saltaba, y cuando parecía que conseguía el impulso suficiente para subir, volvía a resbalarse y a caer al río.

Cuando el animal los vio comenzó a ponerse más nervioso, lo que hacía que se volviese a caer al agua. Aunque la zona en la que cayó no era muy profunda, la superficie era lo suficientemente alta para que el animal no pudiese salir caminando. Primero fue un hombre el que intentó lanzarle una correa para que el perro la mordiese y poder tirar de él, pero el animal no conseguía agarrarla.

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Así consiguieron rescatar al perro

Luego fue un joven el que intentó bajar para agarrar al animal, pero él también se resbalaba con el riesgo de quedar atrapado en el río. El perro no paraba de ladrarles, especialmente cuando veía que se alejaban. Hasta que se dio cuenta de que las personas consiguieron bajar por una cadena que se encontraba a pocos metros de donde estaba situado él.

Cuando entendió que tenía que ir hacia los dos hombres que se encontraban en el río enganchados por la cadena, el perro no lo dudó y comenzó a nadar hacia ellos. Aunque le costaba, consiguió llegar a ellos y un hombre que también cayó al rio le agarró del collar y le subió hasta la superficie. Luego el otro hombre que bajó hasta el fondo del río salió escalando el talud y ayudado por el segundo chico que fue quien dio el impulso final al perro.