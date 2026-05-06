Los perros, de la raza beagle, se encontraban encerrados en uno de los mayores criaderos de Estados Unidos

Los perros se encontraban encerrados en el centro de investigación 'Ridglan Farms', ubicada en Blue Mounds, Wisconsin

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Dos protectoras de Estados Unidos han rescatado a unos 1.500 perros que estaban condenados a la experimentación animal. Para salvarles del final que dichos perros estaban destinados a tener, las protectoras los han comprado, asegurándose de que así huirían de una muerte segura en unas probables malas condiciones.

Los perros, de la raza beagle, estaban en uno de los mayores criaderos de Estados Unidos que, durante más de 60 años, se ha dedicado a reproducir perros para laboratorios.

Un hogar para los perros

Estos perros se encontraban encerrados en el centro de investigación 'Ridglan Farms', ubicada en Blue Mounds, Wisconsin. Tras lo ocurrido con este caso de los beagle, las protestas por lo ocurrido y las investigaciones por maltrato, un compromiso legal obligará ahora a la compañía a dejar de operar en el mes de julio.

Las dos protectoras que pusieron en marcha el salvamento de los perros son 'Big Dog Ranch Rescue' y el 'Center for a Humane Economy', que comenzaron con esta acción hace meses y que, una vez con los perros en su posesión, las protectoras están dándolos en acogida en busca de un hogar para los animales.

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Los perros fueron rescatados poco a poco hasta llegar a la cifra de 1500. 'Big Dog Ranch Rescue' trabaja con socios en todo el país para encontrar hogares para 1.000 de los perros, y el 'Center for a Humane Economy' se hará cargo del resto.

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Experimentar con los beagles

En el mundo de la experimentación con animales, los beagles son la raza de perro más utilizada. Se eligen principalmente porque tienen un temperamento muy dócil, naturaleza tranquila, un tamaño muy práctico y gran confianza en los humanos, lo que facilita su manejo en laboratorios.

En la mayoría de los casos, la experimentación científica con estos animales se lleva a cabo para realizar investigaciones de tipo farmacéuticas, toxicológicas y de biología.