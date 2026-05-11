Patricia Martínez 11 MAY 2026 - 10:25h.

La empresa les pidió ayuda urgente al encontrar una camada de gatos en el muelle de carga

Final feliz para el perro atrapado en una fosa en Nigrán: “Lo tenemos por fin”

Compartir







NigránNatalia, la joven y apasionada responsable de la Isla de Tali, va a tardar en olvidar el último rescate de animales, en el que intervinieron hace solo unos días: un rescate casi de película, con el tiempo jugando en contra y donde los papeles de héroes se reparten entre la familia de gatos que sobrevivió de un destino complicado y los responsables de una empresa de Nigrán, que decidieron parar para salvarles la vida.

Todo comenzó cuando Tali, la fundadora del refugio multiespecie ubicado en Nigrán y habituada a rescates "extremos" de animales, recibió una llamada urgente de auxilio desde la empresa Ecoforest, de Nigrán, Pontevedra: los trabajadores entre movimiento y movimiento por el muelle acababan de descubrir una camada de gatos, que acababan de nacer en una zona del muelle de carga de la empresa, ubicada en el polígono de As Nasas. Los bebés gatunos habían nacido en una zona de trabajo y carga de camiones, por lo que había “un peligro inminente”: con el primer transporte que bajase por el muelle, podrían morir aplastados. “Nos pidieron ayuda desesperadamente porque tenían la empresa parada”, cuenta Tali.

PUEDE INTERESARTE Piden ayuda ciudadana para encontrar al responsable de disparar con una escopeta a una gata embarazada en un colegio de Jódar, Jaén

Pero al llegar a la nave de la empresa Ecoforest, dedicada a la climatización sostenible y energías renovables, se dieron cuenta de que rescatar solo a los bebés no era la mejor solución, ya que, sin su madre, las crías recién nacidas tenían muy pocas posibilidades de salir adelante. “Teníamos dos opciones, salvar a los bebés para que ellos tuvieran una oportunidad, o cruzar los dedos para que la empresa quisiera colaborar”, explican en un vídeo en las redes sociales, donde se relata a modo casi de película de acción, este rescate “extremo”.

PUEDE INTERESARTE Pepa, la primera gata que salva la vida gracias al pionero centro municipal de atención a colonias felinas de Valencia

“Era bastante improbable, porque tenían que parar la actividad durante al menos un día entero», explican desde la protectora, que no creían de antemano que desde la empresa cedieran.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin la implicación de la empresa, el rescate no hubiera sido posible, recuerda Tali

Pero la empresa decidió parar. No solo detuvieron toda la actividad en esa zona, para no poner en peligro a los recién nacidos, si no que decidieron colaborar de manera activa e implicada. Aprovechando la propia estructura del muelle de carga, los voluntarios prepararon un espacio seguro, “como un fuerte”, para que la madre entrara y no pudiera volver a escapar. Hubo que echar mano del ingenio, pero también de la paciencia, y tuvieron que esperar varias horas, cesando la actividad en el muelle de carga, e incluso esa noche, hasta que por fin lograron capturarla.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aunque en un primero momento, tanto la madre como los recién nacidos estaban bastante débiles, todos ellos están ya a salvo y se están recuperando. ”Ahora tienen una oportunidad de futuro, lejos de la calle”, recuerda Tali.

Un final que como reflexiona la responsable de la Isla de Tali, sería muy diferente de no ser por la intensa implicación de la compañía: “Si no fuera por la colaboración extrema de Ecoforest de Nigrán, esto no se habría podido conseguir”, concluye. En los comentarios del vídeo compartido se repiten las felicitaciones para los responsables de la empresa de decidió parar y colaborar. “Este rescate nos tuvo el corazón en un puño, no queríamos separar a la mami de sus bebés, y con trabajo en equipo lo logramos”, reflexionan, mientras ahora además de hacerle un seguimiento a familia gatuna, buscan un nombre que le encaje para la madre, “por lo guerrera y buena madre que es”.