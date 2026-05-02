El rescate ha tenido en vilo a todo el país después de que se quedase varada el 3 de marzo

La ballena Timmy logra alejarse de la costa en una barcaza hacia el Báltico entre lágrimas y vítores de alegría

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Timmy, la ballena jorobada que quedó varada a principios de marzo en la costa alemana del mar Báltico, ha quedado en libertad. Después de ser rescatada el pasado martes, la barcaza que la transportaba la ha llevado al mar del Norte y ha conseguido nadar ella sola.

El rescate ha tenido en vilo a todo el país después de que se quedase varada el 3 de marzo. Al quedarse varias veces atrapada, se creó un debate en Alemania sobre la decisión de sacrificarla o remolcarla para que pudiese ser liberada en el mar.

Así fue su rescate

Timmy tuvo que ser transportada en barcaza desde la bahía de Wismar hacia el Mar del Norte. Para hacerlo se ha bombeando agua de los tanques de la barcaza para elevar el nivel del agua dentro de la dársena flotante a aproximadamente 1,60 a 1,75 metros. Posteriormente, la barcaza fue empujada y entregada a un remolcador, que logró transportarla hacia el Mar del Norte.

El martes, los rescatistas colocaron correas alrededor de la ballena y la guiaron por un canal excavado especialmente en la arena para permitirle llegar a la barcaza, cerca de la isla de Poel. Tras recorrer cierta distancia, la ballena -acompañada por rescatistas que nadaban a su lado- aceleró y finalmente ingresó en la embarcación, provocando gritos de alegría entre el equipo de rescate y quienes observaban desde la costa.

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"Estoy aliviado y muy feliz", dice uno de los financiadores del rescate

Los dos financiadores de la operación de rescate, dos conocidos empresarios alemanes, han logrado un éxito repentino, después de semanas de intentos en vano. "Estoy aliviado y muy feliz. Ha sido la mayor aventura de mi vida hasta ahora", ha reconocido el fundador de MediaMarkt, Walter Gunz.

Karin Walter-Mommert también ha expresado su satisfacción. "No puedo expresar lo feliz que estoy. Se podía ver que la ballena luchaba y quería vivir. Tenerla ahora en la barcaza es simplemente maravilloso y demuestra que la lucha por Timmy ha valido la pena", ha dicho.