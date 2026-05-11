El turista alemán pagó más de 7.000 euros en un paquete vacacional del que no puedo disfrutar

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Ya está llegando el verano, y cada vez es más común la guerra por quedarse con una hamaca en su hotel de vacaciones, pero lo que no es común es que la justicia le de la razón a un turista alemán por quedarse durante todas sus vacaciones sin sitio en las hamacas de un resort en Grecia.

La sentencia le ha dado la razón a recibir una indemnización de casi 1.000 euros al turista y su familia por no dejarle disfrutar de todas las condiciones durante su estancia.

El hombre, cuya identidad no ha trascendido, viajó en 2024 a la isla griega de Kos junto a su mujer y sus dos hijos, según explicó ante el tribunal, se levantaba cada día a las 06:00 de la mañana y aun así tenía que dedicar unos 20 minutos a buscar una tumbona libre junto a la piscina.

La mayoría de las hamacas permanecían reservadas con toallas

El director de una cadena de hoteles en la costa del sol 'Ms Hoteles', José Luis Gómez afirma que "a medida que avanza la temporada, más filas de hamacas y parasoles se acumulan.

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Durante el juicio, el turista aseguró que la mayoría de las hamacas permanecían reservadas con toallas desde primera hora del día, pese a que el hotel prohibía esa práctica. Según denunció, la agencia no hizo nada para impedirlo ni para garantizar que los clientes pudieran acceder realmente a los servicios incluidos en las vacaciones.

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José Luis Gómez comenta sobre este comportamiento que "depende del cliente, del comportamiento que tiene o si va solo o en grupo para que funcione".

El turista alemán pagó más de 7.000 euros en un paquete vacacional del que no puedo disfrutar, asi que en esta línea la justicia le ha dado la razón, y se endureceran más estas normas para que no le pase a todo el mundo.