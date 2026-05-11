La cámara corporal de la Policía de Nueva York graba el rescate de una mujer al borde de un rascacielos: "Por favor, no lo hagas"
La mujer se encontraba en el edificio Avalon Willoughby Square, en el centro de Brooklyn
La mujer, de 41 años de edad, se encontraba visiblemente afectada en la cornisa del rascacielos
Agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) fueron llamados al edificio Avalon Willoughby Square el pasado jueves 7 de mayo en el centro de Brooklyn, debido a la presencia de una mujer que estaba sentada en el borde de un rascacielos de la Gran Manzana.
Tras subir los 58 pisos, dos agentes localizaron a la mujer, de 41 años de edad y visiblemente afectada, en la cornisa del rascacielos. Al llegar hasta ella, inmediatamente intentaron convencerla de que bajara. La cámara corporal de uno de los agentes pudo captar el momento del rescate.
Un rescate exitoso
La situación se tornó angustiosa cuando la mujer le dijo a uno de los agentes, entre lágrimas, "díganle a mis padres que los quiero", a lo que el agente respondió: "Por favor, no lo hagas, nos preocupamos por ti. Escucha, nos preocupamos por ti, no queremos verte hacerte daño, ¿de acuerdo?".
El agente, sujeto con un arnés, salió a la cornisa con ella: "Escucha, sea lo que sea por lo que estés pasando, podemos solucionarlo. Podemos intentar solucionarlo, ¿de acuerdo?", dijo, intentando tranquilizarla.
La mujer cogió con firmeza las manos del agente antes de responder: "Lléveme al hospital". "Podemos hacer lo que quieras, ¿de acuerdo? Cualquier cosa es mejor que esto", replicó el policía.
Pese a que la mujer estaba convencida de volver dentro, aún presentaba dudas, lo que llevó al agente a bromear para distender el ambiente: "mira dónde estamos. Tenemos las mejores vistas de la ciudad. Y estamos aquí juntos".
Finalmente, otro agente rodeó con sus brazos la espalda de la mujer mientras el que la sostenía de la mano la ayudaba a ponerse de pie. Un grupo de agentes la ayudó a cruzar el cristal y la puso a salvo. El Departamento de Policía de Nueva York felicitó a todos los implicados por sus esfuerzos para salvar vidas ese día.