Israel acusa a Lamine Yamal de "incitar el odio" contra el país por ondear la bandera de Palestina

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio, mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás"

Lamine Yamal, protagonista en 'la rúa de los campeones' del Barça ondeando la bandera de Palestina ante más de medio millón de aficionados

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha acusado este jueves al futbolista español del FC Barcelona Lamine Yamal de "incitar y fomentar el odio" contra Israel, por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones del título de Liga.

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"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio, mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", ha asegurado el titular de Defensa en un mensaje en redes sociales escrito en castellano.

De esta forma, se ha cuestionado si el gesto de Yamal es "humanitario" o "moral". "Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío", ha indicado.

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Y ha reclamado al club blaugrana, "grande y respetado", que "se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".

Palestina ha reaccionado de forma distinta. En la Franja de Gaza, donde artistas locales han creado este mural en honor al futbolista.