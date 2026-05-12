La imagen, que ha dado la vuelta al mundo, ha generado multitud de reacciones en las redes sociales, donde se ha viralizado

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BarcelonaEl Fútbol Club Barcelona se dio ayer todo un baño de multitudes con ‘la rúa de los campeones’, que festejaron junto a los aficionados la conquista del título liguero, certificado a falta de tres jornadas por disputar y tras imponerse además ante un Real Madrid en crisis. Con ese doble aliciente, miles de aficionados culés tomaron las calles para acompañar a los jugadores, que dejaron distintos momentos que no pasaron desapercibidos para nadie, como el de Lamine Yamal ondeando una bandera de Palestina; una imagen que ya ha dado la vuelta al mundo.

En lo alto del autobús blaugrana, la joven estrella del Barça comenzó a ondearla mientras saltaba y la alzaba en una escena que ha generado una ola de reacciones entre los aficionados, haciéndose viral a través de las redes sociales.

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Lamine Yamal, con la bandera de Palestina en la rúa de los campeones de Liga en Barcelona

En esos momentos, más de medio millón de aficionados se congregaron en las calles de la Ciudad Condal, inundando el centro de la capital entre la euforia y el júbilo por la conquista de una nueva liga; un trofeo muy peleado, ansiado y necesario para dejar atrás la eliminación de Champions y Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

Según la Guardia Urbana, fueron un total de 750.000 personas las que se congregaron, lanzando cánticos, gritos y proclamas en honor a un FC Barcelona que certificó la conquista del campeonato tras vencer por 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

Ante todos ellos, Lamine Yamal, nacido en Esplugas de Llobregat (Barcelona), pero con orígenes de Marruecos por parte de padre y de Guinea Ecuatorial por parte de madre, llamó la atención con esa bandera que con la que reivindicaba al pueblo palestino.

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Generando distintas opiniones con ello, una de las reacciones más visibles a ese momento llegó precisamente en redes sociales a través del portavoz de ERC Gabriel Rufián, reconocido seguidor del Espanyol: “Lamine Yamal tiene 42 millones de seguidores en Instagram y una incidencia enorme en aún más millones de personas en todo el mundo. Personas que quizá hoy han pasado de la indiferencia a la denuncia del genocidio en Gaza solo porque él ha ondeado una bandera de Palestina. Guste más o guste menos, celebrémoslo. Bien por él”, ha señalado.