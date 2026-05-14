Claudia Barraso 14 MAY 2026 - 19:35h.

Katherine Lipovsky mostró su emoción en redes sociales al probarse tras muchos años unos pantalones cortos

El peculiar mensaje de despedida de un coruñés en su esquela: “No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida”

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Una mujer de Virginia, Estados Unidos, se ha vuelto viral tras publicar su emotiva reacción en un probador de ropa después de haber conseguido adelgazar 136 kilos y no reconocerse al espejo.

Katherine Lipovsky decidió cambiar su vida radicalmente en 2022 y desde entonces perdió casi 140 kilos. Un vídeo suyo se ha hecho viral después de emocionarse al ponerse unos pantalones cortos que no había conseguido probarse desde hacía muchos años. Se probó una talla que desde que era niña quería haber tenido: “La yo de adolescente habría perdido la cabeza”.

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“Yo antes solo trataba de estar de pie”, decía en redes sociales. Además, para el medio ‘People’ confesó lo que ha significado para ella este gran cambio: “Ni siquiera estaba en el centro comercial para comprar ropa, fui para recoger un pedido. Pasé junto a la tienda de ropa y simplemente eché un vistazo, vi que los pantalones cortos estaban de oferta y me los probé. De verdad que no llevaba pantalones cortos desde que era una niña”.

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Así fue su impresionante cambio físico

De pequeña tenía muchos complejos por sus piernas y desde que una compañera suya señaló sus estrías y le preguntó por ellas, no pudo volver a enseñarlas porque le daba mucho miedo: “Ni siquiera me ponía vestido sin medias después de eso”. A sus 40 años ha conseguido tener el cuerpo que quería desde hace muchos años con mucho esfuerzo y constancia, ya que había superado los 140 kilos: “Todo esto no era cuestión de la ropa, se trataba de encajar”.

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Explica que hace unos años, antes de querer comenzar su cambio físico, iba a comprar ropa por necesidad y elegía las prensas de ropa según lo que odiaba menos, no sobre lo que le gustaba más: “Tengo más de 40 años y ahora estoy empezando a descubrir cuál es mi estilo”.

Para el mismo medio ha confirmado que tuvo que adelgazar por salud: “Tenía una enfermedad hepática. Si no hacía algo, me iba a costar la vida. Había perdido peso muchas veces antes, pero nunca un médico me dijo que me estaba quedando sin tiempo. Eso lo cambió todo”. Aunque es el mayor cambio que ha hecho en su vida, dice que el peso no lo es todo y que la vida para ella sigue siendo un reto: “No se vuelve más fácil, simplemente cambia”.