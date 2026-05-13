Patricia Martínez 13 MAY 2026 - 04:30h.

El hombre falleció el pasado domingo y ha querido dejar un mensaje lleno de retranca en su despedida

La esquela fue publicada en un periódico de A Coruña

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A CoruñaJosé Ramón Pose, un vecino de A Coruña, falleció el pasado domingo en la ciudad gallega, a la edad de 73 años. Su esquela informando del fallecimiento y de los detalles para su despedida podría ser una más de las que se publican a diario en la prensa local. Pero la esquela de José Ramón no es una más, porque seguramente él no quería que lo fuera. Su despedida no deja dudas de que José Ramón tenía sentido del humor hasta en el adiós.

En su esquela, publicada este lunes por La Voz de Galicia, se dan todos los detalles de su fallecimiento que suelen ser habituales, pero también podemos conocer algo más a este hombre de 73 años. Así se puede leer: “No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida”, dejando bien claro que debió disfrutar hasta el último minuto, y se añade una frase más, apuntando su origen de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad: “Un saludo desde Montealto con amor, Nenos!”.

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Una despedida que sin duda no ha pasado desapercibida para los lectores del periódico, y donde probablemente el propio fallecido haya metido baza y retranca, para dejar su último recuerdo.

Recuerdo al barrio de su origen

Y un barrio de origen, el de Montealto, que como comentan sus vecinos, "marca carácter". "Montealto imprime carácter. Es lo que tiene vivir al lado de la Torre", comentan algunos usuarios en la publicación en X de la esquela, que compartía este lunes el periodista gallego Santiago Garrido.

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Y es que el fallecido tampoco dudó en el final. Cerró su mensaje de despedida con un icónico "Nenos", uno de los apelativos más escuchados en las calles de A Coruña. José Manuel dejó su huella en el adiós y probablemente su esquela se convertirá en tema de conversación en las calles del que fue su barrio, el de Montealto.