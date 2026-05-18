Irán ofrecerá "actualizaciones en tiempo real" sobre las operaciones en el estrecho de Ormuz

Donald Trump se pronuncia sobre un posible acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz tras su visita a China

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IránEl Gobierno de Irán ha anunciado oficialmente este lunes la creación de un mecanismo para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz, que permitirá cobrar peajes a las embarcaciones que crucen por este paso en el marco del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha informado de que la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), a través de su cuenta en redes sociales, ofrecerá "actualizaciones en tiempo real" sobre las operaciones en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán

Esto se produce después de que el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmara que las embarcaciones que quieran pasar por Ormuz tendrán que someterse al sistema de pago establecido por Teherán, siendo así que el uso del dólar estará terminantemente prohibido.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces de forma indefinida por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

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El inquilino de la Casa Blanca anunció una iniciativa humanitaria para escoltar a buques atrapados en el golfo Pérsico, aunque el pasado 5 de mayo paralizó el plan --bajo el nombre Proyecto Libertad-- a petición de terceros países y al estado actual de las conversaciones diplomáticas.