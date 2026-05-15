Esperanza Calvo 15 MAY 2026 - 21:33h.

Donald Trump ha hablado sobre un posible acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz tras su visita a China

Donald Trump, satisfecho y de regreso a EEUU tras su visita a China: Xi Jinping "es un tipo increíble"

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Trump ya había sido invitado a Zhongnanhai, la residencia oficial de Xi Jinping, en su anterior visita, pero no a los jardines imperiales. Amante de la exclusividad, quiso saber qué otros líderes habían estado allí. “Muy rara vez. Por ejemplo, Putin”, contestaba XI Jinping

La respuesta le gustó tanto como las rosas del recinto, que definió como “las más bonitas que nadie haya visto jamás”. Xi le regaló semillas, compartieron una ceremonia del té y Trump se marchó encantado con su anfitrión: “Xi es un tipo increíble”.

El presidente estadounidense presume además de que China comprará petróleo, productos agrícolas y aviones: “200 Boeing”. Son 300 menos de lo que esperaba el mercado y las acciones de la compañía han caído. A cambio, Estados Unidos ha desbloqueado parcialmente las exportaciones de algunos semiconductores avanzados de NVIDIA. No extraña que su fundador haya resumido así su entusiasmo: “I love China”. Aunque Pekín asegura ahora que ha decidido no comprarlos porque ya no los necesita.

Habla sobre un posible acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz

Ningún anuncio público sobre tierras raras, pero sí sobre un acuerdo para intentar reabrir cuanto antes el estrecho de Ormuz. Y por primera vez Trump admite que aceptaría una moratoria de 20 años al enriquecimiento de uranio iraní: “20 años es suficiente”.

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Sobre Taiwán, Trump evitó aclarar si Estados Unidos defendería a la isla ante una invasión china. “No quiero decirlo. Solo hay una persona que lo sabe. ¿Saben quién? Yo”. La misma ambigüedad estratégica de los últimos 47 años. Pero esta vez deja en el aire si seguirá vendiéndole armas a Taiwán: “Tomaré una determinación pronto”.

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Y ya como despedida, este mensaje: “China tiene un salón de baile, ¡y Estados Unidos también debería tenerlo!”. Lo acompañó con una imagen del Gran Palacio del Pueblo, el monumental edificio levantado por Mao y sede de los congresos del Partido Comunista chino.