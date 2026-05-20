Claudia Barraso 20 MAY 2026 - 19:35h.

Sami Paakkarinen, el buzo que ha recuperado los cuerpos de los italianos fallecidos en Maldivas, habla sobre el rescate

Una experta en buceo, sobre la muerte de los turistas italianos en Maldivas: "Las condiciones en las que bajaron eran muy peligrosas"

Compartir







Sami Paakkarinen es uno de los buzos que ha conseguido rescatar a los cuatro italianos que fallecieron tras bucear a más de 50 metros en la cueva de Alimatha, en Maldivas. Él es un buceador profesional de cuevas que es capaz de descender hasta 140 metros bajo el mar y que es considerado como una de las mayores autoridades mundiales en exploración profunda.

El medio italiano ‘El Corriere’ ha entrevistado a Sami sobre el rescate de los cuatro cuerpos en unas condiciones tan difíciles y por la que otro hombre perdió la vida tratando de buscar a los excursionistas: "El buceo en cuevas nunca es fácil. Requiere una planificación más cuidadosa que una inmersión normal. Nunca deberías hacerlo si no estás seguro del resultado”.

El buzo profesional ha comentado en el mismo medio que se siente muy aliviado de haber podido ayudar y que él mismo pasó por una situación parecida: “Unos amigos se perdieron en una cueva y no sabíamos si íbamos a ser capaces de recuperarlos, pero al final lo logramos, así que entendemos el dolor que sienten las familias, por eso aceptamos cuando nos pidieron ayuda”.

Sobre la posibilidad de que hayan sido arrastrados dentro de la cueva

Dentro de una cueva, las condiciones marítimas pueden ser mucho más peligrosas, especialmente las “corrientes de la marea”: “Hay una corriente que entra y sale de la cueva, por así decirlo, respira, pero realmente no es muy fuerte, no es posible que sea capaz de absorber a nadie”, explica el experto afirmando que es muy difícil que hayan podido morir arrastrados por una corriente dentro de la propia cueva.

PUEDE INTERESARTE Jorge Acosta, el deportista canario de 53 años que ha muerto ahogado mientras practicaba surf en Maldivas

La cueva en la que han sido encontrados los cuerpos sin vida de los buceadores italianos es de mucha profundidad, y “requiere de unos conocimientos técnicos para poder entrar”: “Para bucear a más de 60 metros, necesitas gases submarinos además del aire. Se llaman trimixes y son una mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio que reducen el efecto de narcosis en profundidad. En las operaciones de recuperación no sabes cuanto permanecerás en el fondo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los buceadores llevaban todo el equipo encima

Los cuerpos llevaban todavía el equipo de buzo que utilizaron y la policía está investigando los componentes que utilizaron para el descenso: “No puedo especificar qué tipo de objetos transportaban ni qué se entregó a la policía, pero todos los objetos que llevaban se entregaron a las autoridades”. La inmersión en la cueva para recuperar los cuerpos también requirió de una preparación previa por parte de el buzo.

“En el momento en que recibimos la llamada para unirnos a las operaciones, empezamos a recopilar información sobre lo que necesitábamos para este tipo de inmersión y luego, pieza a pieza, reconstruimos el rompecabezas de lo que se necesitaba”. Con todo ese puzzle del que habla montado y habiendo analizado los riesgos bajaron a la cueva y recuperaron los cuerpos: “Nos sentíamos seguros. Nunca deberías hacer un buceo en cuevas si no estas seguro del resultado”.