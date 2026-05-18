Claudia Barraso 18 MAY 2026 - 16:16h.

Los cinco italianos fallecieron mientras buceaban en una cueva a más de 50 metros de profundidad, pero en Maldivas no recomiendan bajar a más de 30

Localizan los cuerpos de los cuatro turistas italianos que murieron durante una excursión de buceo en Maldivas

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Las autoridades de Maldivas informaban este pasado domingo de que habían conseguido recuperar el cuerpo de cuatro de los cinco italianos que perdieron la vida mientras realizaban una inmersión de buceo en una cueva de las islas, pero siguen tratando de esclarecer los motivos de su fallecimiento ya que todo ese grupo, incluido el guía murieron en el mismo momento.

La entrada de la cueva ya se encontraba a una profundidad de 47 metros, algo muy fuera de lo común en este tipo de actividades ya que en Maldivas "no está permitido bucear a más de 30 metros" y menos en condiciones poco favorables como puede haber en lugares cerrados. Tal y como ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' Paola Canyas, una joven madrileña experta en viajes de buceo con tiburones y residente en Maldivas.

La muerte de estos cinco italianos ha generado mucho interrogante en lo que les podría haber sucedido. Las primeras hipótesis con las que trabajan los agentes a cargo de la investigación son una intoxicación por las botellas de aire comprimido o que se quedasen atrapados a tanta profundidad dentro de la cueva y no podrían salir. Pero una de las cosas que más ha llamado la atención es qué hacían a tanta profundidad: "No es que el buceo sea peligroso, sino que las condiciones en las que lo hicieron [bajar a tanta profundidad] eran demasiado peligrosas".

Las consecuencias de bucear a más de 30 metros en una cueva

En España, la profundidad máxima recomendada son 40 metros, tal y como cuenta Paola, pero en Maldivas, “Si bajas a una profundidad de más de 30 metros es bajo tu responsabilidad, de hecho, los seguros no se quieren hacer cargo a más profundidad y más en una cueva. Ir a una cueva a más de 50 metros es muy peligroso porque a veces, aunque seas muy experimentado no te puedes confiar y encima estos días ha estado haciendo muy mal tiempo, el mar estaba muy revuelto y las corrientes a esa profundidad son mucho más fuertes”.