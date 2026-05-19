Se trata del tercer incidente con turistas extranjeros en Maldivas en poco más de un mes

Un turista español muere ahogado mientras practicaba surf en las islas Maldivas

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Jorge Acosta, de 53 años, murió ahogado el pasado lunes mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las islas Maldivas. Según informa 'La Voz de Lanzarote' y 'EFE', el canario -conocido como 'El Pingüino'- se encontraba a bordo de un barco de safari turístico para practicar este deporte en una zona cercana a la isla de Vaadhoo.

"Se nos ha ido un gran amigo de la comunidad surfera de Lanzarote, un clásico de nuestras olas, Jorge Acosta. Descansa en paz y surfea alto", lamenta Quemao Class en redes sociales. Según las autoridades, la víctima fue trasladada de urgencia a la clínica de Vaadhoo, donde los servicios médicos confirmaron su fallecimiento a las 12:57 hora local (09:57 hora española peninsular). Las fuerzas de seguridad locales ya han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

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El tercer incidente con turistas extranjeros en Maldivas

Se trata del tercer incidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes. Este suceso ocurrió el mismo día que las autoridades de Maldivas anunciaron el hallazgo de los cuerpos de los cuatro turistas italianos que fallecieron el pasado jueves mientras buceaban en el atolón de Vaavu.

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El pasado 11 de abril, otro turista español, un ginecólogo de 30 años que estaba de luna de miel, sufrió una amputación de una pierna por el ataque de un tiburón tigre mientras buceaba. Este suceso ocurrió en una zona cercana a donde se ahogó el deportista Jorge Acosta.