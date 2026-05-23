El choque se ha producido en el cruce de esa calle con la Berliner Allee

El diario Rhenische Post afirma que cinco de los heridos se encuentran en estado grave

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Al menos 28 personas han resultado heridas este sábado en un accidente entre dos tranvías que han chocado de frente en la ciudad alemana de Düsseldorf, en el oeste de Alemania. Según un comunicado de los Bomberos de Düsseldorf, estos han sido notificados del accidente sobre las 11:30 horas y sus operativos han participado en un amplio dispositivo que se ha mantenido durante dos horas.

"Afortunadamente, ninguna de las personas que rescatamos de las vías sufrió heridas que pusieran en peligro su vida", declaró un portavoz del departamento de bomberos al canal de noticias NRZ.

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Las autoridades investigan la causa del choque frontal

El choque se ha producido alrededor de las 09:30 hora local en la intersección de Graf-Adolf-Strasse y Berliner Allee. El diario Rhenische Post, periódico editado en Düsseldorf, afirma que todos han sido trasladados a diferentes hospitales y cinco de los heridos se encuentran en estado grave.

La Policía está investigando el accidente para determinar qué ha provocado la colisión que ha provocado alteraciones en la circulación, tanto en autobuses como en trenes.

Düsseldorf cuenta con más de 600.000 habitantes y es la capital del estado de North Rhine-Westphalia, la región más poblada del país con más de 18 millones de habitantes.