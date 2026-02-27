David Cacho 27 FEB 2026 - 16:14h.

Pakistán declara la guerra abierta a Afganistán: las claves de un enfrentamiento que mira a la India

Pakistán declara una "guerra abierta" con Afganistán: los misiles caen sobre Kabul y se reivindican 133 muertes

El mundo sigue en llamas. Pakistán ha iniciado una "guerra abierta" con Afganistán en una operación bautizada como "Ira de la Verdad" y lo ha hecho bombardeando su capital, Kabul, además de otras localidades.

El Ejército de Pakistán ha elevado este viernes a cerca de 275 los supuestos talibán y "terroristas" muertos en su oleada de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, en el marco de unos combates en la frontera que se habrían saldado con al menos doce militares fallecidos, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas.

El jefe del Ejército paquistaní, Ahmed Sharif Chaudhri, ha afirmado que en estos ataques han muerto al menos 274 talibán y "terroristas", en referencia a presuntos miembros de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), antes de afirmar que además hay unos 400 heridos y cerca de 75 puestos de control destruidos.

Así, ha indicado que doce militares "han abrazado el martirio" y que otros 27 han resultado heridos por la oleada de ataques lanzada el jueves por los talibán, que deja además un soldado desaparecido, al tiempo que ha recalcado que las fuerzas afganas han perdido además 115 carros de combate y vehículos blindados de combate.

Pakistán acusa a los talibanes de haberse convertido en aliados de la India, su gran enemigo

A su vez, el ministro de Defensa de Pakistán, Jawaya Asif, ha acusado a los talibán de haberse convertido "en un aliado de India", pese a que, según él, "el papel de Pakistán en el pasado ha sido positivo". "Ha acogido a 5 millones de afganos durante 50 años. Incluso hoy, millones de afganos se ganan la vida en nuestra tierra", ha defendido. "Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora tendremos una guerra abierta con vosotros", ha proclamado en una publicación en redes en la que ha asegurado que "hoy, cuando los talibán han intentado atacar a Pakistán con agresión, nuestras fuerzas están dando una respuesta decisiva".

La situación ha escalado horas después de que el portavoz de los talibán en Afganistán anunciara que el Ejército afgano ha comenzado a atacar "bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand" --que marca el límite entre ambos estados por sus 2.640 kilómetros de longitud-- en operaciones "en respuesta a las insurrecciones de los círculos militares paquistaníes".

Poco después, en una actualización de estas operaciones militares, el Ministerio de Defensa afgano ha informado en un comunicado de "intensos bombardeos hacia el este y el sureste" de la frontera, concretamente "cerca de las provincias de Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar y Nuristán".

En dichos ataques, "han muerto 55 soldados paquistaníes y se han capturado dos bases y 19 puestos" de las fuerzas de Islamabad, según los datos de la cartera afgana, que ha afirmado haber capturado con vida "a varios" y también haber trasladado a Afganistán los cuerpos de algunos militares de Pakistán. Asimismo, el Ministerio ha indicado que los combates han tenido una duración de cuatro horas y que han cesado a medianoche "por orden del Jefe de Estado Mayor del Emirato Islámico".

Por contra, también ha reconocido la muerte en combate de ocho militares afganos, al tiempo que ocho han resultado heridos y trece civiles "también han resultado heridos en el ataque con misiles del enemigo contra un campo de refugiados en Nangarhar, entre ellos mujeres y niños".

La intensificación de las hostilidades viene de un contexto de ya tenso entre ambos países y en el que Kabul denunció el lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país durante el fin de semana, unos ataques que se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles y que se alegó tenían como objetivo "campamentos y escondites terroristas" del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.

Naciones Unidas pide calma

Naciones Unidas ha hecho este viernes un llamamiento a la "calma" ante la "violencia" entre Pakistán y Afganistán. "Una vez más, hago un llamamiento a la calma y al respeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular la protección de los civiles, en las tensiones actuales entre Pakistán y Afganistán , que lamentablemente han desembocado en violencia", ha señalado el relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, quien ha afirmado que "una desescalada inmediata es esencial".

Rusia, China e Irán apuestan por el diálogo

Los gobiernos de Rusia, China e Irán han reclamado este viernes un proceso de diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto bilateral. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha mostrado su "preocupación" por "el drástico repunte de los enfrentamientos armados" entre ambos países, que "implican unidades regulares del Ejército, capacidades aéreas y armamento pesado", causando "víctimas en ambas partes, incluidos civiles".

"Pedimos a nuestros países amigos, Afganistán y Pakistán, que abandonen esta peligrosa confrontación y vuelvan a la mesa de negociaciones para resolver todas las diferencias a través de medios políticos y militares", ha destacado la cartera rusa a través de un breve comunicado.

En esta línea, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha recalcado en rueda de prensa que Pekín "sigue de cerca la situación". "Pakistán y Afganistán son vecinos cercanos y ambos son vecinos de China. Como vecino y amigo, China está profundamente preocupada por la intensificación del conflicto y profundamente triste por las víctimas causadas por el mismo", ha señalado.

Así, ha recalcado que China "apoya la lucha contra todas las formas de terrorismo" y ha solicitado a ambas partes que "ejerzan la calma y la contención, resuelvan adecuadamente sus diferencias y disputas a través del diálogo y las consultas, y alcancen cuanto antes un alto el fuego para evitar más sufrimiento", algo que "va en línea con los intereses fundamentales de los dos países y sus pueblos y ayudará a mantener la paz y la estabilidad y la región. China ha estado mediando entre Pakistán y Afganistán a través de sus canales y está preparada para seguir jugando un papel constructivo para reducir las tensiones y mejorar las tensiones entre los dos países", ha argüido Mao, que ha reseñado que Pekín "dará ayuda a sus ciudadanos en caso de necesidad", sin pronunciarse por ahora sobre la posibilidad de iniciar un proceso de evacuaciones, según ha recogido el diario 'Global Times'.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha sostenido en un mensaje en redes sociales que "en el mes sagrado del Ramadán, el mes de la contención y el refuerzo de la solidaridad en el mundo islámico, es adecuado que Afganistán y Pakistán resuelvan sus diferencias en el marco de la buena vecindad y a través del diálogo. La República Islámica de Irán está dispuesta a dar cualquier asistencia a la hora de facilitar un diálogo y reforzar el entendimiento y la cooperación entre ambos países", ha apostillado el jefe de la diplomacia iraní.

Los talibanes dicen que la guerra civil en Pakistán es un asunto suyo del que les culpan

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han mostrado este viernes su disposición a "un diálogo" para resolver su conflicto con Pakistán, tras una nueva oleada de enfrentamientos que ha dejado decenas de muertos.

"Siempre hemos insistido en una solución pacífica y queremos que el problema sea resuelto a través del diálogo", ha dicho el portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, quien ha resaltado que Kabul "Busca unas relaciones buenas y positivas con los países y con todos los países del mundo".

Así, ha defendido que "el Emirato Islámico siempre ha intentado lograr seguridad y estabilidad en la región y no busca dañar a ningún país". "A partir de esta política, lanzamos una ofensiva larga, dura y decisiva contra Estado Islámico, salvando no solo a Afganistán, sino a toda la región de una grave amenaza de seguridad", ha argumentado.

Muyahid ha hecho hincapié en que Afganistán "no ha atacado a nadie" y ha insistido en que Kabul ha trasladado a sus vecinos y a la comunidad internacional que el país "no será usado contra ningún país, un compromiso que se mantiene a día de hoy", ante las denuncias de Pakistán por el supuesto uso de suelo afgano por el grupo Tehri-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

La guerra civil en Pakistán "es un asunto interno. No es algo nuevo. La guerra entre TTP y el Ejército de Pakistán lleva activa cerca de 20 años", ha dicho, antes de subrayar que "no es razonable que Pakistán imponga a Afganistán un problema antiguo e interno", según ha informado el medio oficial de los talibán Alemarah.

De esta forma, ha lamentado que "Pakistán intente imponer a Afganistán sus tensiones internas" y ha denunciado que "no es la primera vez que invade y viola el espacio aéreo afgano, bombardeando zonas residenciales". "Han muerto civiles inocentes, niños y mujeres, lo que es una clara violación del Derecho Internacional", ha remarcado.

El portavoz de los talibán ha reiterado que Kabul "siempre ha intentado resolver el problema a través del diálogo y el entendimiento" y ha acusado a Islamabad de no buscar esta vía. "Ahora hemos ejercido nuestro derecho a la legítima defensa", ha puntualizado, antes de insistir en la necesidad de una solución diplomática al contencioso.

Las claves del conflicto

De nuevo en la zona de Asia Central, donde nunca mueren los fantasmas del pasado colonial. India y Pakistán -archienemigos y potencias nucleares- han querido ganarse Afganistán como aliado. Aunque Pakistán lo tiene más difícil: los afganos nunca han aceptado la frontera que marcaron los británicos. Aun así, los pakistaníes crearon, armaron y financiaron a los talibanes en los años 80. Sin embargo, desde la retirada de Estados Unidos del país, la situación se ha dado la vuelta. Grupos terroristas talibanes han atacado Pakistán en numerosas ocasiones, y el gobierno de Islamabad acusa ahora mismo a la India de apoyar a esos grupos. Y este es el mayor riesgo: que el conflicto acabe involucrando a este tercer país.

Salta por los aires el acuerdo de octubre del 2025. El hostigamiento constante ha derivado en guerra abierta. Afganistán y Pakistán llevan meses de acusaciones cruzadas. Islamabad acusa a Kabul de proteger a los terroristas del TTP que atacan su territorio. Afganistán denuncia incursiones aéreas como esta en la que Pakistán mató a una familia entera.

Pero esta vez, el ministro de Defensa, ha ido más lejos. Colmada la copa de su paciencia, dice, ha hecho una incursión aerea hasta el corazón de Kabul y ha golpeado también Kandahar y Paktia. Más tensión en un mundo en llamas y en a que los que siempre pierden son los civiles que hoy llenan los hospitales de sangre.