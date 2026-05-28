La Fiscalía de Israel ha presentado cargos este jueves contra Yonatan Urich, acusado de difundir documentos clasificados

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La Fiscalía de Israel ha presentado cargos este jueves contra Yonatan Urich, uno de los asesores del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que estaban siendo investigados por la supuesta filtración a medios de comunicación de información favorable a Qatar a cambio de grandes sumas de dinero procedentes de Doha, lo que habría "puesto en peligro al Estado".

Urich habría colaborado con el exportavoz de la oficina del primer ministro Eli Feldstein para extraer información sensible en materia militar y entregársela posteriormente a l aprensa extranjera, entre ellos el diario alemán 'Bild', para "moldear a la opinión pública" israelí, según informaciones del diario 'Haaretz'.

El propio Netanyahu ha descrito este caso en el pasado como un "farol" después de que ambos fueran detenidos después de que las fuerzas de seguridad hallaran indicios de que habían estado trabajando para una empresa qatarí que buscaba colocar noticias en la prensa israelí.

Información a cambio de grandes cantidades de dinero

Desde que comenzaron las pesquisas, el primer ministro ha criticado a las fuerzas de seguridad y ha recalcado que se trata de una "cada de brujas". El asesor de Netanyahu estaba siendo investigado por una presunta filtración a medios de comunicación sobre documentos clasificados del Gobierno.

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Este intercambio de información, favorable a Qatar, se producía por un intercambio de grandes cantidades de dinero que las investigaciones han identificado que provienen de Doha, según han revelado las autoridades del país tras conocer el resultado de las primeras investigaciones.

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Urich, que trabajó como asesor estratégico de Netanyahu y también director de campaña del partido Likud, habría contribuido a la filtración que tuvo lugar en 2024 y que incluía información militar clasificada, la cual versaba sobre el supuesto plan del entonces líder de Hamás Yahya Sinwar para huir junto a varios rehenes israelíes a través del corredor de Filadelfia, unas informaciones que podrían haber sido manipuladas..