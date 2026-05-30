La visita se produce en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos por el embargo comercial que Washington mantiene sobre la isla

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El jefe del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, ha mantenido este viernes un inédito encuentro con el primer viceministro del Jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo.

La inusual reunión de alto nivel se ha producido en el marco de una visita de inspección del mando estadounidense a la base militar y en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos por el embargo comercial que Washington mantiene sobre la isla.

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Ambos países mantuvieron un "breve intercambio sobre cuestiones de seguridad operativa"

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por el SOUTHCOM a través de sus redes sociales, las delegaciones militares de ambos países mantuvieron un "breve intercambio sobre cuestiones de seguridad operativa". Durante su estancia, el general Donovan ha supervisado las instalaciones norteamericanas, llevando a cabo una "evaluación de la seguridad perimetral del enclave militar" y "coordinando estrategias de protección de fuerzas" con los comandantes locales de la base.

La comandancia estadounidense ha justificado la relevancia de la supervisión al calificar a la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo como un "centro operativo y logístico vital".

"La Estación Naval de la Bahía de Guantánamo es un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de EEUU para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", reza el comunicado.