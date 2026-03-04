El Pentágono identifica a cuatro de los seis soldados americanos muertos en la guerra con Irán

Todos ellos murieron el 1 de marzo a causa del impacto de un dron contra una instalación militar de Estados Unidos.

La guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo: Exteriores confirma que un grupo de 22 españoles sale de Irán por tierra a través de Azerbaiyán

Las autoridades de Estados Unidos han identificado a cuatro de los seis militares cuya muerte ha confirmado hasta la fecha en el conflicto desatado por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

El Departamento de Defensa estadounidense ha afirmado que los cuatro soldados fallecidos --identificados como Cody Khork, de 35 años, Noah Tietjens, de 42 años, Nicole Amor de 39 años y Declan Coady, de 20 años-- eran parte de una unidad de Iowa de la Reserva del Ejército de Estados Unidos.

Un dron impactó en una instalación militar en Kuwait

Todos ellos murieron el 1 de marzo a causa del impacto de un dron contra una instalación militar de Estados Unidos situada en en Port Shuaiba, en Kuwait. "El incidente está siendo investigado", ha zanjado en su breve comunicado.

"Estos hombres y mujeres se ofrecieron valientemente como voluntarios para defender nuestro país, y su sacrificio nunca será olvidado", manifestó el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll.

Cody Khork, de 35 años: el alma de la fiesta con experiencia en Guantánamo

Khork había estado previamente desplegado en Arabia Saudita, la Bahía de Guantánamo y Polonia. El joven, de Florida, había querido servir desde muy joven y se alistó en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC) de su universidad.

Era el "alma de la fiesta, conocido por su espíritu contagioso, su corazón generoso y su profundo cuidado por quienes sirvieron junto a él y por todos los que tuvieron la bendición de conocerlo", dijeron su madre, Donna Burhans, su padre, James Khork, y su madrastra, Stacey Khork, en un comunicado.

Nicole Amor, de 39 años, estaba a punto de volver a casa: su marido habló con ella dos horas antes de morir

Nicole Amor era de Minnesota y joven, pero ya tenía experiencia. Había estado nada menos que en Kuwait e Irak. "Ya casi estaba en casa", declaró su esposo. "Uno no va a Kuwait pensando que va a pasar algo, y que ella sea una de las primeras... duele". Tenía dos hijos, uno en escuela primaria y otro en secundaria y sus pasiones más allá del ejército eran la jardinería y el patinaje. Su marido reconoce que habló con ella por última vez unas dos horas antes de que la mataran. Reconoce que los soldados temían ser atacados y se refugiaban en grupos más pequeños en zonas con menos defensa.

Noah Tietjens, de 42 años, el cinturón nego que era un líder

Tietjens, residente de Nebraska, había sido enviado a Kuwait dos veces anteriormente. Era "un esposo y padre profundamente comprometido", según una página de GoFundMe creada para su familia.

Cinturón negro en Taekwondo, sus conocidos los definen con un slogan: "Lideró con integridad. Entrenó con propósito. Enseñó con humildad".

Declan Coady, de 20 años: un mago de la informática militar

Declan Coady, de tan solo 20 años, era uno de los más jóvenes de su clase, formada para solucionar problemas de los sistemas informáticos militares. Residente de Iowa, se había alistado en la Reserva del Ejército hacía apenas tres años. Trabajó como especialista en tecnologías de la información y tenía "un futuro increíblemente brillante por delante", dijo la Universidad Drake, donde Coady había estudiado, en un comunicado.

Su padre, Andrew Coady, ha confesado que su hijo "era muy bueno en lo que hacía. Entrenaba duro, trabajaba duro, su forma física era importante para él. Le encantaba ser soldado”.

"Todavía no creo que sea real del todo", dijo su hermana Keira Coady. "Solo recuerdo todas nuestras conversaciones sobre lo que iba a hacer cuando regresara".

El Ejército destacó que publicando sus nombres busca reconocer su servicio y rendir homenaje a los miembros caídos de las fuerzas armadas. Trump, por su parte, manifestó que puede que no sean los únicos en caer.

